中国驻埃及大使向埃及总统夫人代表转交中国政府援埃抗疫物资

人民网开罗7月30日电（记者曲翔宇）7月29日，中国驻埃及大使廖力强向埃及总统夫人代表、埃及卫生和人口部部长助理穆罕默德·绍基博士转交中国政府通过非洲第一夫人发展联合会向埃及捐赠的抗疫物资。驻埃及使馆肖军正公使、李东公参、赵继显参赞和埃卫生和人口部相关官员参加交接仪式。

廖力强在致辞中表示，不久前，中国国家主席习近平夫人彭丽媛教授复信非洲第一夫人发展联合会轮值主席、刚果（布）总统夫人安托瓦内特，同时致信包括塞西总统夫人依缇萨尔女士在内的其他非洲国家第一夫人，感谢非洲国家在中国新冠肺炎疫情防控形势艰难时刻向中国人民提供宝贵支持，并向非洲人民抗击疫情表示诚挚慰问。彭丽媛教授表示，新冠肺炎疫情突如其来，各国守望相助、团结合作对于战胜疫情至关重要。中国政府将通过非洲第一夫人发展联合会向包括埃及在内的53个非洲国家捐助一批抗疫物资，用于帮助妇女儿童、青少年，表达中国人民对非洲人民的友好情谊。我很荣幸代表中国政府向埃方移交这批物资，希望这些物资能够为埃妇女儿童、青少年抗击新冠肺炎疫情贡献绵薄之力。

廖力强说，新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席与塞西总统通过通话和互致信函亲自指导和引领两国抗疫合作，亲自擘画疫情后的两国全面战略伙伴关系发展。中方感谢埃方对中方抗疫的坚定支持，也投桃报李，积极给予埃方支持和帮助。中埃卫生专家已举办6次视频交流会，中方向埃卫生和人口部提供了最新的诊疗方案和防控方案，中埃合作的口罩生产线已经投产，目前双方正在探讨开展新冠疫苗合作。面对疫情，两国政府和人民守望相助。相信经过携手抗疫的洗礼，中埃全面战略伙伴关系将更加牢固，人民友谊将更加深厚，合作前景将更加光明。

埃及总统夫人依缇萨尔女士感谢中国政府通过非洲第一夫人发展联合会向埃及捐赠抗疫物资，她向习近平主席夫人彭丽媛教授表示：“中国人民是古老善良的人民，中国政府对埃及抗疫努力的支持和援助，埃及人民铭记在心。彭丽媛教授为世界和非洲疫情防控以及妇女、儿童事业发展做出了独特贡献，我表示高度赞赏和衷心感谢。埃中两国风雨同舟，守望相助，合作抗疫，续写了传统友好诗篇。相信我们一定能够战胜疫情！”

绍基表示，中方真诚友好的援助充分体现了埃中关系的高水平和两国人民的友好情谊。我谨代表埃及政府再次向中国政府和人民，向习主席夫人彭丽媛教授表示衷心的感谢！感谢伟大的中国在抗击疫情过程中同埃及坚定站在一起。埃及在疫情防控方面能够取得今天的成果，特别是最近几天埃确诊病例数量的迅速下降，也得益于中国的经验和帮助，这充分体现了两大文明古国休戚与共的历史性友好关系。埃方期待同中方进一步加强卫生领域交流与合作，服务两国人民福祉。

廖力强和绍基分别代表中国政府和埃及政府签署了物资交接证书。

人民日报、新华社、总台央视、总台国广、光明日报、今日中国、凤凰卫视驻埃记者，以及埃及尼罗河国家电视台、国家回声电视台、特别新闻电视台、中东通讯社记者现场报道了物资交接仪式，并对廖力强和绍基进行了采访。

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