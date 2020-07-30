谷歌、脸书、亚马逊、苹果CEO集体出席国会山听证会  

人民网旧金山7月29日电（记者 邓圩）当地时间7月29日美国国会山到硅谷，东西部连线，一场视频听证会喜迎了众多的目光：“他们有太多权力！”美国反托拉斯小组委员会主席戴维·西西里斯的开场白道明了这场反垄断听证会的必要，“这些公司中，任何一个公司采取任何单一行动，都可以深刻而持久地影响我们亿万人民。”西西里斯的话针对的是今天应对听证的全球最强“男团”：亚马逊的贝索斯、苹果的库克、谷歌的皮柴和脸书的扎克伯格。

这是继90年代对微软的反托拉斯法听证会之后最大的一次听证会。

听证会从早晨开始，纽约时报讽刺说：“今天的大型高科技听证会将是一个奇观：管理着总价值5万亿美元的公司的4位掌门人，其中还包括两名世界上最富有的人，准备说他们自己的业务真的没有那么强大。”也有媒体嘲笑说，虽然他们都是互联网大佬，但今天他们都得用思科的视频会议平台参加听证会。听证会尚未开始，威斯康星州共和党议员甚至断言马克·扎克伯格一定会说这句话：“做大事不一定就是坏事。”

问题焦点：滥用数据，堵死小企业发展之路

整个听证会如同马拉松，持续了5个小时，全场就像一场“大专辩论赛”，通过视频通话作证的4大掌门人从各自一辩自述开锣，每人每轮5分钟，由“评审团”逐一问话。听证会对几个巨星级CEO压力不小，但疫情让听证会以视频形式展开，也给了“大佬”们的秘书团、后援团递送纸条传递信息的机会。疫情中带着口罩上阵问话的议员也时见因愤怒陈辞而扯掉了口罩的激动场面，“大佬”们的回答不时被打断。

为什么是这4家企业参加听证会？西西里斯说，4家公司是美国最大的电商平台、最大的移动设备制造商、最大的社交网络、最大的搜索引擎，而疫情使得互联网的头部效应更加集中在这四大企业。

反托拉斯小组委员会主席戴维·西西里斯对Google首席执行官桑达尔·皮柴（Sundar Pichai）持反对态度，询问谷歌如何引导流量访问搜索页面和产品。纽约代表杰罗德·纳德勒（Jerrold Nadler）向Facebook的最高执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）询问了他在公司收购Instagram之前破坏潜在竞争对手意图的电子邮件。佐治亚州的代表汉克·约翰逊（Hank Johnson）敦促苹果公司的蒂姆·库克（Tim Cook）讨论其公司是否在其应用商店中对应用程序开发商施加不公平政策。

质询的问题集中在，掌握着数据收集和处理渠道的四大公司，大量用户数据的不安全与滥用的可能；四大企业形成的互联网生态，使小公司的发展和存活对他们依赖性太强；四大公司制定规则，集中科技资源，使得小企业无法竞争，市场被垄断。

现场看，多数情况，首席执行官们回避了这些问题，声称不知道有关文件或所涉及的互动细节。

四大公司CEO：灰色出境、低调作答

态度端正是必须的，今天的现场听证会四大CEO仿佛回到学生时代，不约而同穿上了灰色西服灰色领带，严肃、紧张，正襟危坐。

事实上，对双方来说，问和答，无论追问到底还是答非所问，可能都只是CEO代表的公司，议员个人代表的群体，一次重在表达自己的出场。

亚马逊的贝佐斯是第一次面对国会，一开场就成为众矢之的。他的应答被议员不停打断。一位议员甚至在现场放出了来自印度的被剥削小店主悲惨的控诉，历数电商老大的垄断、暴利、广告生态，数落亚马逊储存海量公司的数据，花钱买排名等等不公平不安全行为之后，甚至有议员愤怒喊出“你的业务和暴利也差不多了！”极富戏剧性的是，画面另一边是西装革履的贝佐斯滑稽的瞪着眼睛、皱着眉头。

苹果库克受的质疑算老生常谈，集中在ios对app创新新的控制与阻断，以及对app审查政策的不透明。当乔治亚州民主党人汉克·约翰逊（Hank Johnson）代表问中国搜索巨头百度是否会有特殊待遇，库克回答说他不确定。委员会随后发布了文件，显示库克在2014年的一封电子邮件中告诉百度首席执行官，百度将处于“应用程序审查快速通道”，两名员工将帮助管理该流程。

其实从现场看库克受到的质疑算是少的。这些平时一言九鼎的“科技皇帝”在回答每一个问题当中，几乎都不停被打断，质询的议员似乎不想让他们绕圈子。

以2012对Instagram的并购作为典型事件，扎克伯格在听证会中很大部分精力用在了应付并购与不正当竞争的问题。展示的证据显示，扎克伯格强势敦促Instagram的联合创始人凯文·西斯特罗姆（Kevin Systrom）接受收购。在其他信件中，Facebook当时的首席财务官特别指出，Instagram是需要解决的“竞争威胁”。威斯康星州共和党众议员吉姆·森森布伦纳在听证会上说，这些文件证明Facebook将Instagram视为“强大的威胁，可能将业务从Facebook手中夺走”， “ Facebook没有与其竞争，而是收购了它。”作为回应，扎克伯格表示，尽管事后看来Instagram的成功是必然的，但当时还远未确定。他说：“这次收购取得了不错的成绩，不仅因为创始人的才华，还因为我们在基础设施建设和推广上投入了大量资金。” “而且我认为这是美国的成功故事。”面对指控，扎克伯格依然表现出油滑的一面，他表示“我们Facebook很弱小啊！”他同时被怀疑来自硅谷由自由派主导，以及对Facebook审查制度的质疑。

在Google面临的质询问题中，包括剽窃其他网站内容，大家熟悉的yelp给了老大哥一刀，提供了Google利用平台能力偷窃其用户评价的事实。而反托拉斯委员会主席西西里斯指责说：“随着Google成为互联网的门户，它开始滥用其功能并利用对网络流量的监视来识别竞争性威胁并将其压制，证据对似乎很清楚。”皮柴回避了这个说法，他说Google搜索在特定类别（例如亚马逊购物网站）中有很多竞争对手。他还说，Google的大多数搜索结果中都没有广告，当它突出显示查询答案时，就是符合用户的最大利益。但根据在线研究工具Statcounter的数据，Google在搜索领域的全球市场份额为92％。

委员会：不应该在网络经济的“皇帝”面前屈服

咨询会的全过程看，CEO们始终表现出低调认真的样子，但事实上委员会为召集这次听证会，做了大量工作。主席西西里斯花了近几个月的时间与各大公司进行谈判，以确保CEO们的出现。

据悉，当委员会要求贝佐斯作证时，亚马逊以不置可否的信件作为回应。 最后委员会不得不威胁要传唤贝佐斯先生，然后亚马逊公司同意让他来回答专家组的问题。

“我们也不应该在网络经济‘皇帝’面前屈服。”西西里斯说。

带领调查这些科技巨头超过一年的西西里斯在听证会上对这些公司进行了广泛的抨击，他说，公司的主导地位损害了经济，使消费者别无选择，只能使用他们的产品。

今天听证会问题的核心是：滥用数据，堵死小企业发展之路。以及这些互联网企业所提供的平台信息的客观性。对四大CEO的质询囊括了民主党关心的不正当竞争和垄断问题，共和党关心的滥用信息和信息客观性。

据悉，立法者在调查期间收集了超过130万份文件，据说其中包含了公司的一些收购及高层管理人员之间内部沟通有关的信息。

看得出来，共和党议员把重点放在对平台的偏见上。他们用了不少时间询问科技巨头在中国的努力，以及未经证实的关于其中两家公司压制保守派观点的说法。

听证会可能会持续好几次、好几个月。听证会有什么用？也许，可以参考之前微软的案例，20年前美国国会诉微软的案件。

(责编：张信凤、燕勐)