俄罗斯留学生高飞：我用镜头记录武汉

俄罗斯留学生高飞 （受访者供图）

高飞又一次登上黄鹤楼，将相机对准远处的武汉长江大桥。

高飞是一名俄罗斯人，曾在符拉迪沃斯托克一所大学担任网络运维师，四年前来到武汉求学。酷爱摄影的他一直用相机记录着这座城市的变化。他喜欢从高空俯拍，“因为俯拍视野开阔，视角独特，站在楼顶看风景会有不同的感受。”

如今，越来越多的摄影爱好者会借助无人机航拍，高飞也有一台，但很少用。“虽然无人机可以解决拍摄角度问题，但拍出来的照片没有感情。 我还是喜欢爬上高楼拍摄，哪怕有时候会很危险。”他说。

高飞第一次得知武汉这座城市非常偶然。“我在俄文网站看到一篇介绍中国铁路的文章，配图是武汉火车站，那个波纹形屋顶的造型立刻吸引了我，我很想亲眼看看。”

后来学校准备派他到中国研修汉语。他在备选城市名单中找到了武汉，不假思索地选定了这里。

闲暇时间，他的一大乐趣就是背着相机“扫街”。长江大桥、街道标牌、冒着热气的食铺、江边小憩的恋人……武汉的种种日常都收入了他的镜头。

在他看来，城市的个性往往体现在细节。比如武汉的井盖就很特别，像艺术品。普通的铁盖印上了历史名胜和城市建筑，承载着城市的文化。

最近，高飞迷上了拍摄地铁站，“武汉的地铁站大气、便捷，非常现代化。我准备把这几年拍摄的地铁站照片整理成一个作品集。”

随着对武汉了解的不断深入，他发现，武汉有很多中俄交往的印迹。十九世纪，中国茶叶从汉口经万里茶道长途跋涉运至俄罗斯，今天的汉口还保留着俄商茶厂的旧址。俄沙皇皇储即尼古拉二世曾访问过汉口。抗日战争时期，苏联航空志愿军与中国空军并肩作战，投入武汉保卫战。战斗中牺牲的苏联烈士就长眠于武汉解放公园。上世纪50年代，苏联桥梁专家作为技术指导，帮助中方建成新中国成立后的第一座公铁两用大桥——武汉长江大桥。

迄今他已经拍摄了4万多张照片，但他觉得远远不够，因为每次举起相机总有新的发现。“对于我来说，武汉是一本刚刚打开的书，还有很多东西等着我发掘。”

然而，多数俄罗斯人对这个九省通衢之地知之甚少。高飞说：“刚来中国时，很多俄罗斯朋友都问我，武汉在哪里？”为此，他创办了一个介绍武汉的俄文网站，网上发布的都是他的摄影作品和本人翻译的城市介绍。

高飞参加了不少摄影大赛。他在人民网与俄罗斯卫星通讯社举办的“镜头下的中国”摄影大赛中获优秀奖，在“定格武汉设计之美”摄影大赛中获优秀奖， 还荣获“武汉宣传大使”、“武汉旅游达人”等称号。

高飞的微信头像是一个头顶热干面的网红漫画，这幅名为“热干面，醒了”的卡通曾感动无数网友。回忆起武汉的那段非常时期，高飞显得很平静。“当时我没有离开武汉，”他说，“如果当时说我一点都不害怕是不可能的，但我还是没有离开。武汉和热情的武汉人赋予了我很多东西，在那个艰难时刻，我要和武汉人民在一起。即使我做不了什么，留下来本身就表明了我的态度。”

疫情的发生让武汉一度成为世界的焦点。高飞注意到，有段时间他的网站访问量出现激增。 许多人都好奇，这是一座怎样的城市？在高飞眼中，武汉是一座魅力之都，这里有历史的古韵，有人间烟火的热闹，也有快速发展的繁华。他相信，每个来到这里的人都会不虚此行。

高飞俄文网站的宣传口号是“武汉，每天不一样！”他说，“我目睹着武汉的变化，同时也身处变化之中。可以说，我本身就是城市变化的一部分。”

除了摄影，高飞还很喜欢中国电影，他最欣赏张艺谋导演的作品。他有一个梦想，希望有一天能和张艺谋认识一下。

今年夏天，高飞毕业了。和所有大学毕业生一样，他也面临着找工作的压力。他说，希望能留在武汉做自己喜欢的事。祝他如愿！（邓洁 实习生于晓萌）

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