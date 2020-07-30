我驻缅使馆与缅甸国防军举行庆祝我建军93周年视频活动

人民网仰光7月29日电（记者李秉新）中国驻缅甸使馆同缅甸国防军总司令部29日举行视频活动，热烈庆祝中国人民解放军建军93周年。中国驻缅甸大使陈海、国防武官熊韶炜，缅甸国防军总参谋长妙通乌上将、第二特别作战局局长莫敏通中将等出席视频活动。

陈海大使在致辞中高度评价两国两军关系，表示今年年初习近平主席应邀对缅甸进行历史性访问，此访取得历史性成果，双方商定将传承传统胞波情谊，共建中缅命运共同体，两国关系进入新时代。访问期间，习近平主席同敏昂莱总司令会晤，就推动两国两军关系进一步发展达成重要共识。一段时间以来，我们同包括缅甸军队在内的各界朋友们保持密切沟通，着力落实习近平主席访缅成果。近期，新冠肺炎疫情在全球扩散，给中缅两国都带来了影响，双方守望相助、同舟共济，在共同抗击疫情、保持经济社会稳步发展方面紧密团结与合作，取得了积极成效。相信在中缅双方共同努力下，中缅关系必将谱写新的历史篇章。相信两国军队将在推动中缅命运共同体建设，维护地区和平稳定方面继续做出贡献。

熊韶炜武官在致辞中回顾了我军建军93年来走过的光辉历程，介绍了党的十八大以来中国军队在党中央、中央军委和习近平主席的坚强领导下，在持续深化国防和军队改革、奋力开创新时代强军事业新局面征程上取得的伟大成就，强调中国军队将坚定不移奉行防御性的国防政策，秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，为推动构建人类命运共同体做出不懈努力，表示中国军队将一如既往地与缅甸军队共同努力，深化两军务实合作，推动中缅关系发展。

妙通乌总参谋长代表缅甸军队对中国人民解放军建军93周年表示热烈祝贺，对中国军队在向现代化军队迈进过程中取得的成就感到由衷的敬佩和高兴。他说，缅中两国有着悠久的友好交往历史，两国人民的胞波情谊在和平共处五项原则基础上不断加深。两军友好合作是两国友好合作的重要组成部分，必将得到进一步巩固和发展。今年年初，习近平主席对缅甸的访问取得圆满成功。中国向缅甸抗疫提提供大量医疗物资帮助，缅甸军队对此深表感谢。在“八一”建军节之际，中国驻缅使馆还向仰光地区缅甸军队单位提供了抗疫医疗物资，再次体现了双方守望相助的情谊。缅甸军队愿与中国人民解放军加强合作，共同落实习近平主席访缅成果，推动“一带一路”合作，为构建缅中命运共同体做出努力，推动两国两军关系持续向前发展。

庆祝活动上，双方还共同观看了介绍中国军队和两军合作的视频短片。

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