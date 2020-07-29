罗纳河谷葡萄园的“关键词”之旅 

在法国人眼里，罗纳河谷葡萄园的葡萄酒口感往往带有强烈、结构感好的评价。不过，这可是每天喝红酒的法国人的见解，对于习惯中式饮食的中国朋友而言，尤其是那些对葡萄酒还处在好奇阶段的朋友，学习如何描述一款红酒的特色，甚至对特色后面的缘由略知一二，这就更像是打开感官世界对比的一次冒险游戏。在那些被泛泛使用的红酒品鉴词汇中，如何才能体察出符合中国人感性认知的元素，从精神上的“未知”出发，从愉悦的口感享受中，逐渐勾勒出一种跨越了中法文化差异后对葡萄酒原初的体会，不妨是我们开启此次罗纳河谷葡萄园“关键词”之旅的初衷。

罗纳河谷葡萄园产区是法国第二大葡萄酒法定命名产区，也是中国消费者越来越熟悉的法国葡萄酒产区之一。近几年，罗纳河谷葡萄园的葡萄酒在中国市场份额中正在稳步前进，从2017年开始就已成为中国市场排名第三的法国产区，这也意味着中国消费者可以更方便的在本地购买到从罗纳河谷产区来的葡萄酒。此外，罗纳河谷葡萄园的葡萄酒更具有一项“亲民”特质：价格优势。大部分罗纳河谷葡萄园的葡萄酒在中国零售的价位处于150元至300元之间，既可用来自斟自饮，也可用来欢庆聚会，更是送礼的创意选择。

更须知的是，近几年，罗纳河谷葡萄园纷纷开启环保与生态多样化行动，目的是为了更好的保护、利用葡萄园土壤，避免过度开发采植，并且在葡萄品质管理及酿造程序中提炼更优化的方法，力争让罗纳河谷葡萄园的葡萄酒在品质与态度上走在世界前列。因此，选择罗纳河谷葡萄园的葡萄酒，不仅意味着性价比高，更意味着这是一个支持环保与生态多样化的积极行动。

现在让我们回到罗纳河谷葡萄园的葡萄酒，对于中国人而言，如何认识这个产区葡萄酒的独特性呢？一般而言，罗纳河谷葡萄园的葡萄酒在中国朋友的认知中，最常见的描述就是“果香”。但是，这又是一种怎样的“果香”呢？法国人熟悉的小红果系列，如草莓、覆盆子、黑莓中，除草莓外，其它小红果如今也偶尔出现在中国人的餐桌上，但毕竟受进口季节及物流的限制，并非可以经常品尝得到。因此，如何感受罗纳河谷葡萄园的葡萄酒特有的“果香”，就是一个可以深入挖掘的问题，而最好的途径，就是先认识几款标志性的葡萄品种，再根据这些葡萄品种按图索骥，看看它们都源自哪些具体的罗纳河谷法定命名产区。

其实，即便是对法国葡萄酒没有深入研究的中国朋友，只要对葡萄酒口味稍作熟悉，便能体会出罗纳河谷葡萄园的红葡萄酒一种特有的幽幽芬芳。如果你对白葡萄酒的口味也略微了解，更能觉察出罗纳河谷葡萄园的某些白葡萄酒，带有非常容易辨识的标识口味。在本次罗纳河谷葡萄园的“关键词”之旅中，我们会着重关注两款红酒葡萄品种及一款白酒葡萄品种。了解这几款葡萄品种的特色后，中国朋友就好像打开了罗纳河谷葡萄园的大门，能够更贴切的欣赏这片土壤酝酿的不同产区的葡萄酒口味的细腻差别。

对于渴望了解法式生活和葡萄酒文化的中国朋友来说，如果对罗纳河谷葡萄园的葡萄酒没有一些基本的了解，着实可惜。能对罗纳河谷葡萄园的葡萄酒如数家珍，也不可不谓是一名地地道道的法式生活内行人。

罗纳河谷葡萄园一览

作为法国第二大法定命名产区，罗纳河谷葡萄园位于法国东南部，沿着罗纳河南北延伸，北面从法国美食之都里昂开始，向南绵延近250公里，途径418个村镇，经过法国著名的薰衣草之地普罗旺斯，覆盖著名的旅游地阿维尼翁、吕贝隆及尼姆，最终到达地中海。罗纳河谷葡萄园也是法国最古老的葡萄产地之一，早在公元前4世纪，希腊人就在地中海沿岸种植葡萄，至公元前1世纪，罗马人开始向罗纳河谷北部进发，在当地种植葡萄。罗纳河谷两岸考古发掘的双耳尖底瓮是古代葡萄酒运输器皿，如今则见证了当地古老的葡萄酒酿造历史。

罗纳河谷区总体上分为南北两大部分，分别是罗纳河谷北部产区和南部产区，这两大地区的最大差别之一，在于是否受到法国南部特有的密斯脱拉信风的影响。密斯脱拉信风是法国南部沿罗纳河至地中海地区特有的一种干冷强烈的北风，风速极高，可连续几天不停，冬春季常见。这股强劲的信风一度被当地人视为灾害，所到之处树木弯折，但多亏了它，整个罗纳河谷南部地区可以享受到充足的阳光，全年日照高达2700小时，信风还带来了广阔无云、澄澈湛蓝的天空，对当地的葡萄园有着意想不到的清理作用，为葡萄生长创造了种植有利的条件。

总体而言，罗纳河谷葡萄园共有31个法定命名产区（AOC），若以金字塔形式排列，其中排在顶端的是17个罗纳河谷区特及产区（C?tes du Rh?ne Crus）。其次，从上往下分别是21个法定命名罗纳河谷区（C?tes du Rh?ne）、罗纳河谷村庄区（C?tes du Rh?ne Villages）和罗纳河谷带村名的村庄产区（C?tes du Rh?ne Villages Communal）。这些产区分布在罗纳河谷南北两地，中国朋友与葡萄酒爱好者完全可以按照产区级别，通过地图来探寻不同产区的葡萄酒口味。

罗纳河谷产区红酒之特殊芬芳：“黑歌海娜”与“西拉”

我们刚刚提到，对红酒稍作了解的中国朋友，有可能在罗纳河谷葡萄园的葡萄酒中体会到一股特别的幽幽芬芳。如果仅用“果香”来形容，这种芬芳似乎又与中国人的饮食习惯略有差异，毕竟覆盆子与黑莓并非中国常见的水果。因此，中国朋友不妨了解一下酝酿这种芳香的葡萄品种，由此更能体会罗纳河谷葡萄园红葡萄酒的“果香”妙趣何在。

罗纳河谷葡萄园红葡萄酒的特殊“果香”源于当地最常使用的两款葡萄品种——黑歌海娜（Grenache noir）与西拉（Syrah），它们酝酿出来的“果香”除了清新鲜美外，更有一丝源于黑歌海娜的单宁在陈年过程中逐渐柔顺而散发出的石灰石荒地灌木、香辛料和胡椒的香气，以及西拉丰富的小红果、黑醋粟、蓝莓、桑葚与紫罗兰及松露、胡椒混合的香气。这些细微精致的芬芳对于不习惯法式饮食的中国人来说，也许过于精确，难以轻松辨识，但当它们混合在一起、并拥有稳定的结构感时，便会营造出一种特殊的芳香，美好、谦逊、优雅、稳定，略带隐隐的辛辣，使得罗纳河谷葡萄园的红葡萄酒因此拥有了与众不同的风味标识。

黑歌海娜是一个生命力极其旺盛的葡萄品种，起源于西班牙，如今罗纳河谷已成为黑歌海娜的重要产区。黑歌海娜能很好的抵御强风与干旱，这个葡萄品种多产，且喜欢生长在干燥多石的山坡上，用黑歌海娜酿造的红葡萄酒能够把丰富的果香、丰润的油脂感与香辛料的芬芳完美的统合在一起。西拉也是一种多产的葡萄品种，罗纳河谷葡萄园也是西拉最著名的产区之一，以小红果与黑色水果、花香及香辛料的口味著称。

白葡萄酒品种“维奥涅尔”的油脂感

葡萄酒品鉴中，油脂感可能是中国的葡萄酒初级爱好者较难把握的一种口味，因为与中国人习惯的味蕾触感较有差异。如果想确切的体会这种非常被法国人喜爱的葡萄酒口感，最好的方式之一，就是品尝罗纳河谷区特有的一种白葡萄酒品种——“维奥涅尔”（Viognier）。

“维奥涅尔” 是罗纳河谷葡萄园知名的白葡萄品种，不容易种植，产量也不稳定。成熟的维奥涅尔葡萄能够酿造出金黄色的酒体，散发出最具特征的白桃与紫罗兰香气，桃香与紫罗兰香气混合在一起，就会引发出法国人所谓的“油脂感”，中国朋友可以好好体会。维奥涅尔虽属白葡萄，但表皮比其它品种的白葡萄厚一些，因此单宁丰富，因此也增加了圆润的口感。维奥涅尔通常酿成干白葡萄酒，即使和其它品种的葡萄混酿，也很难掩饰其特殊的油脂感香气，非常吸引人。

罗纳河谷产区的优质年份

葡萄酒的年份非常重要，中国朋友如何辨识较佳罗纳河谷葡萄园的葡萄酒年份呢？例如，2016年是一个值得长期收藏的年份，因为这一年罗纳河谷葡萄园经历了完美的冬季与春季，温度适中且无霜，降雨适宜，可以建立必要的水储备，且这一年夏天非常炎热，完好的保持了葡萄的芳香强度与浓郁色彩。罗纳河谷葡萄酒行业协会主席是米歇尔·莎普蒂尔（Michel Chapoutier）先生曾指出：“2016年罗纳河谷受到众神祈福，得以幸免于当年影响法国众多地区的恶劣天气，这是一个杰出的年份。”

2017年，罗纳河谷葡萄园的产量不高，但这一年的葡萄酒品质却很高，尤其在陈年潜力方面，也是值得收藏的年份。这一年夏季气温高于正常水平，降雨少，加速了葡萄的成熟，导致葡萄早熟且产量低。但是，炎热干燥的气候为葡萄生长提供了完美的环境。罗纳河谷葡萄园质量监控前负责人弗朗索瓦·第戎（Fran?oise Dijon）女士指出：“2017年份罗纳河谷葡萄园的葡萄酒具有精妙的平衡，适宜陈酿。”

2018年是罗纳河谷葡萄园的葡萄酒品质极高的年份，受到法国及世界各地葡萄酒评论家和葡萄酒爱好者的一致好评。罗纳河谷葡萄园种植者联盟主席是菲利普·佩拉顿先生（Philippe Pellaton）指出：“2015年以来，罗纳河谷葡萄园相继三年产出了高品质的葡萄酒，2018年9月末的高温气候再次为我们提供了非同寻常的年份。”

(责编：张信凤、燕勐)