中毛建交55周年暨中毛抗疫合作视频研讨会举行 

中毛建交55周年暨中毛抗疫合作视频研讨会中国驻毛里塔尼亚使馆主会场

人民网讯 7月27日，中毛建交55周年暨中毛抗疫合作视频研讨会成功举行。会议就中毛建交55周年、合作抗击新冠肺炎疫情及如何促进两国关系更上层楼等议题进行了深入探讨。

在开幕式上，中国驻毛里塔尼亚大使张建国、河北大学副校长李金善、毛里塔尼亚驻华大使穆罕默德·阿卜杜拉希·维拉利等人分别致辞。

张建国大使说，55年来，中毛高层互访密切，政治互信稳固。无论国际风云如何变幻，两国坚持长期友好政策，双边关系始终保持高质量、高水平发展。中毛务实合作成果丰硕，为两国人民带来实实在在的利益。中国长期是毛塔最大贸易伙伴。中方援建的100多个基础设施项目遍布毛塔各地，覆盖经贸、文化、教育、卫生、农牧业等各个领域，有力促进了当地经济发展和民生改善。

张建国大使强调，2020年两国以庆祝建交55周年和开展抗疫合作为契机，进一步增强政治互信，深化互利合作，弘扬传统友好，加强团结协作，推动中毛友好合作关系更上层楼。

李金善副校长指出，2020年是中华人民共和国与毛里塔尼亚伊斯兰共和国建交55周年，尽管两国相隔万里，跨越8个时区，但建交以来双方的友好合作关系得到快速发展。中国在毛里塔尼亚的经济、科技、教育等领域展开了一系列的投资，双方的合作水平不断提高。

毛里塔尼亚驻华大使穆罕默德·阿卜杜拉希·维拉利说，毛里塔尼亚出现疫情后，中国政府通过驻毛里塔尼亚大使馆不断帮助毛塔政府和人民抗疫，中国先后向毛塔捐赠了15批防疫物资，包括口罩、防护服、试剂盒、缝纫机等，毛中关系不断走向深入。

河北大学特聘教授白贵介绍，此次研讨会在全球新冠肺炎疫情肆虐的背景下以云端会议的方式成功举办。中毛两国具有不同的文化历史传统，但是却一直发展着患难与共的兄弟情义，堪称国际友好合作的典范。这次疫情比以往任何时候都能证明，世界各国是互联互通的，需各国携手面对疫情所带来的巨大社会影响，中毛两国始终站在一起，相互声援，互相支持。此次会议对于准确研判毛里塔尼亚疫情及其对于毛里塔尼亚和中国在毛机构与华侨华人的影响，对于有效防控疫情、守护民众健康福祉、增进两国深厚情谊、促进双边关系的更好发展，具有重要的现实意义。

(责编：张信凤、燕勐)