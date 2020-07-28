驻加纳使馆向加纳执政党新爱国党转交中联部援助抗疫物资

人民网阿布贾7月27日电（姜宣、侯瑞）27日，驻加纳使馆临时代办朱憬向加纳执政党新爱国党主席布莱转交中共中央对外联络部援助的抗疫物资，双方签署了交接证书。新爱国党副主席迈克尔、国际事务部主任伊曼纽尔、加纳驻华使馆副馆长查尔斯及我馆政治处主任楼淡竹等出席。

朱憬表示，在中国人民抗击疫情的关键时刻，阿库福-阿多总统和布莱主席分别致信习近平主席和中国共产党，表达诚挚慰问和坚定支持，体现了中加两党两国友好情谊，书写了中加友谊新佳话，中方对此衷心感谢。当前加纳人民正在阿多总统带领下团结抗疫，中方对加方面临挑战感同身受。为支持加方抗击疫情，中国共产党决定向新爱国党援助一批抗疫物资。中方愿同加纳政府、新爱国党共同努力，落实好习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上提出的重要倡议和举措，携手早日战胜疫情，构建更加紧密的中非命运共同体和人类卫生健康共同体。

布莱代表加纳新爱国党对中国共产党援助抗疫物资表示衷心感谢。他强调，近年来加中关系取得长足发展，造福两国人民，感谢中方长期以来的无私帮助。很高兴看到，在习近平主席坚强领导下，中国人民团结一致战胜疫情，为世界树立了榜样，加方学到了很多有益经验。在阿多总统带领下，加方抗疫也取得了重大成果，当前经济已呈现复苏迹象。布莱称，加纳疫情暴发以来，中方第一时间向加方提供了包括抗疫物资在内的各种帮助，为加方抗疫作出积极贡献。中方克服困难万里驰援加方，体现了加中牢固的传统友谊，相信疫情过后加中关系将更加强劲，两国合作更加密切。

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