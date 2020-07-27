倒行逆施 不得人心（钟声）

历史终将证明，一切违背中美两国民众加强交流合作愿望、执意开历史倒车的图谋都不会得逞

美国国务卿蓬佩奥上周发表演讲，对中国共产党和中国社会制度进行恶意攻击，对中国内外政策进行无端指责，将美国政府一些高官近期密集炮制涉华政治谎言的“大杂烩”进行了一次廉价的翻炒。他们抛出的一系列罔顾事实、颠倒黑白的荒唐谬论，充斥着冷战思维和意识形态偏见的霉味儿。殊不知，美国一些政客越是如此痴迷于违背国际公理的丑恶行径，国际社会则越是“昭昭然白黑分矣”。

蓬佩奥之流妄言美国发展对华关系的初衷就是为了所谓“改变中国”，并对迄未达到这一目标而“失望”，因而必须对中国施以一系列打压。这是赤裸裸的霸权主义思维，也是蓬佩奥之流个人政治野心膨胀催生的荒谬逻辑，更是对国际关系基本准则的粗暴践踏，值得国际社会高度警惕。

在尼克松图书馆，陈列着1972年2月28日发表的中美联合公报原文复制件。公报明文写道：“中美两国的社会制度和对外政策有着本质的区别。但是，双方同意，各国不论社会制度如何，都应根据尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处的原则来处理国与国之间的关系。”蓬佩奥处心积虑、自以为是地刻意选择在尼克松总统图书馆散布歪曲历史、叫嚣对抗的“政治病毒”，这不仅是对中国的公然挑衅，也是对包括尼克松总统在内为中美关系正常化作出历史贡献的诸多美国政治家的不敬。作为所谓的美国首席外交官，蓬佩奥擅长的恰恰是“自编自导自演”损毁美国国际信誉和国际形象的丑恶闹剧。

必须强调，就社会制度而言，中国无意改变美国，美国也改变不了中国。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。新中国成立71年来，中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的伟大成就。历史和事实充分证明，中国选择的发展道路完全正确，得到中国人民的衷心拥护和坚定支持。美国知名公关公司爱德曼日前发布信任度调查显示，中国民众对本国政府信任度达95%，在受访国家中排名第一。中国人民必将在中国共产党的坚强领导下，继续坚定不移地沿着中国特色社会主义道路不断前进。美国一些政客妄图阻挡和破坏中国共产党团结带领中国人民不断前进的任何图谋，都注定了只能在“彻底绝望”中收场。

美国一些政客近来密集诋毁、打压中国，无非就是为了转移美国公众视线，逃避其国内一系列问题带来的空前政治压力，并在选举政治中毫无廉耻、毫无底线地谋求个人私利最大化。这套上不了台面的鬼把戏，被国际媒体称为令人忧虑的“使命偏离”。正如墨西哥学者德拉罗萨所言，美国面对抗击新冠肺炎疫情不力和种族矛盾等问题，寻求将矛盾转向国外，美国外交已沦为国内选举的工具。英国学者马丁·雅克直言不讳地指出，美国已成为“霸权恐慌”的极端例子。

以“谎言和污蔑”作为通行证的人，最终留给自己的只能是“骗子和无耻之徒”的标签。美国一些政客蓄意制造意识形态对立，公开胁迫别国选边站队，为满足美方私利而与中国对抗，实在招人厌弃、令人不齿。“每一国均有选择其政治、经济、社会及文化制度之不可移让之权利，不受他国任何形式之干涉。”《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》确定的这一原则，是国际社会成员普遍认同并采纳的，任何有良知和独立精神的国家都不会选择与图谋“例外”的美方为伍。

得道多助，失道寡助。历史终将证明，一切违背中美两国民众加强交流合作愿望、执意开历史倒车的图谋都不会得逞。美国一些政客应当摒弃冷战思维和意识形态偏见，正确看待中国和中美关系，停止负面言行，为推动两国关系重归正常创造条件。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)