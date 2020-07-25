危险而卑劣的企图注定失败（钟声）

蓬佩奥妄图拼凑所谓“对抗中国”的联盟，这同和平、发展、合作、共赢的时代潮流格格不入，与世界上大多数国家的愿望背道而驰，危险而卑劣的企图注定失败

当地时间7月23日，美国国务卿蓬佩奥在尼克松总统图书馆发表演讲，以其惯用的说谎套路，疯狂渲染所谓“中国威胁”，歪曲破坏中美关系。这是近一个月来，美国一些政客针对中国有计划进行的又一轮攻击和抹黑。蓬佩奥的言论罔顾事实、颠倒黑白，充斥着意识形态偏见和冷战思维，是美国政府高官近期密集炮制涉华政治谎言的“大杂烩”。

谎言见不得真相，魑魅魍魉见不得阳光。在美国总统国家安全事务助理奥布莱恩、联邦调查局局长克里斯托弗·雷、司法部长威廉·巴尔之后，蓬佩奥自鸣得意地选择在尼克松总统图书馆发表所谓“对华政策总结篇”的演讲可谓是挖空心思的拙劣表演。但历史不容杜撰和歪曲。1972年尼克松总统访华时双方发表的上海公报就已明确指出，中美两国的社会制度和对外政策有着本质区别，但双方应本着尊重各国主权和领土完整、平等互利等原则处理两国关系。40多年来，在中美双方的共同努力下，中美关系实现了历史性发展，增进了中美两国人民乃至世界人民的福祉。但是，蓬佩奥拒绝尊重历史，更不愿面对现实。他偷换概念，声称美国发展对华关系是为了所谓“改变中国”，还煞费心机地编出一套“苦情剧”戏词，妄称中国“要打劫美国”。世人眼中，这个“在外交领域毫无建树的”美国“史上最差国务卿”，不择手段、毫无底线。

中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是历史和人民的选择。中国共产党始终代表和坚定维护中国人民的利益，受到14亿中国人民的衷心拥护和坚定支持。任何国家、任何人、任何势力都没有资格否定中国人民选择的、已经被实践证明是正确的道路，更无法阻挡中国坚定不移沿着中国特色社会主义道路继续前进。对于美国一些政客的图谋，美国对外关系委员会主席理查德·哈斯一针见血地指出：“美国首席外交官这么做意味着对抗，使外交成为不可能，除非其目标是确保外交失败。”

美国一些政客越是恶毒攻击抹黑中国，越是暴露他们自己的阴暗与不堪。他们在美国新冠肺炎确诊病例超过400万之际拼命“甩锅”推责，干尽了阻挠国际合作、冲撞国际秩序的勾当。他们拼命鼓噪“自由世界若不改变中国，中国将会改变世界”，但国际社会很清楚，中国致力于推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。如果一定要说中国希望改变什么的话，那就是中国既不会屈服于任何霸权主义行径，也不会走国强必霸的老路，而是秉持相互尊重、公平正义、合作共赢的精神，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。

是时候重温美国前国务卿基辛格博士的警告了——谁要是真的以为能够遏制中国，那就无异于“拿国家的命运去冒险”，“简直是做梦”。蓬佩奥之流从历史的垃圾堆里翻出冷战的陈词滥调，四处煽风点火、招摇撞骗、造谣污蔑。蓬佩奥妄图拼凑所谓“对抗中国”的联盟，这同和平、发展、合作、共赢的时代潮流格格不入，与世界上大多数国家的愿望背道而驰，危险而卑劣的企图注定失败。

《 人民日报 》（ 2020年07月25日 03 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)