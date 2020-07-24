驻加纳使馆向加纳第一夫人转交中国政府援加抗疫物资

人民网阿布贾7月23日电（姜宣、侯瑞） 22日，驻加纳使馆临时代办朱憬向加纳第一夫人瑞贝卡·阿库福—阿多转交中国国家主席习近平夫人彭丽媛教授代表中国政府向加纳捐赠的抗疫物资。

朱憬表示，日前非洲第一夫人发展联合会轮值主席、刚果（布）总统夫人致信彭丽媛教授，请中方关注非洲妇女儿童和青少年等群体，并为他们提供医疗物资。彭丽媛教授复信感谢非洲国家在中国疫情防控形势艰难时刻向中国人民提供宝贵支持，表示中国政府将通过非洲第一夫人发展联合会向53个非洲国家捐助一批抗疫物资，用于帮助妇女儿童和青少年，表达中国人民对非洲人民的友好情谊。

朱憬指出，在中国疫情防控严峻时刻，阿库福-阿多总统率先向中国表示慰问和支持，第一夫人阁下向武汉紧急捐赠一批急需的医用口罩，为中国抗疫提供宝贵支持，中国人民铭记于心。加纳暴发疫情以来，中方率先通过包机向加纳捐赠抗疫物资，中方社会各界积极向加纳捐款捐物，中方医疗专家与加方卫生官员和专家通过视频连线多次交流和分享疫情防控策略等。中方愿继续与包括加纳在内的非洲各国一道，落实好习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上提出的重要倡议和举措，携手构建更加紧密的中非命运共同体和人类卫生健康共同体。

瑞贝卡请朱憬向彭丽媛教授转达亲切问候和良好祝愿，衷心感谢彭丽媛教授积极回应非洲第一夫人发展联合会有关援助请求，衷心感谢中国政府和人民对非洲妇女儿童和青少年的慷慨捐赠。瑞指出，这不是彭丽媛教授第一次支持非洲第一夫人的工作，彭丽媛教授一直支持非洲第一夫人在非洲大陆根除艾滋病的努力，她非常珍视同彭丽媛教授的友谊。自疫情暴发以来，加中相互支持，共克时艰，今天的捐赠活动就是加中亲密关系的又一生动写照。疫情不分国界和种族，唯有守望相助、团结合作才能战胜疫情。加方将用足用好这批抗疫物资，帮助妇女儿童和青少年渡过疫情难关。相信加中传统友谊将在团结抗疫中进一步升华。

非洲第一夫人发展联合会执行秘书玛玛亚高度赞赏彭丽媛教授积极响应非洲第一夫人发展联合会有关倡议和请求，衷心感谢中国政府在短时间内向非洲53个国家捐赠大批紧缺的防疫物资，为非洲大陆妇女儿童和青少年战胜疫情提供了宝贵支持。

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