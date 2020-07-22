驻中非大使陈栋向中非总统夫人转交中国政府抗疫物资

人民网约翰内斯堡7月21日电（记者 万宇）班吉消息： 7月20日，驻中非大使陈栋向中非总统夫人布吉丽特·图瓦德拉转交中国国家主席习近平夫人彭丽媛教授代表中国政府向中非捐赠的抗疫物资。中非卫生部长索姆塞、妇女儿童部长帕娜、人道主义行动部长姆拜夸、世界卫生组织驻中非代表塞兰德等共同出席仪式。

仪式上，陈栋大使与总统夫人布吉丽特·图瓦德拉、索姆塞卫生部长分别致辞，陈栋大使向总统夫人转交抗疫物资，双方共同签署物资交接证书。随后，总统夫人向陈栋大使转交致彭丽媛教授的感谢信，并邀请陈栋大使在其领导的中非"母亲心的呐喊"妇女儿童基金会纪念册上留言。

陈栋大使在致辞中表示，近来非洲第一夫人发展联合会轮值主席、刚果（布）总统夫人致信彭丽媛教授，希望中方帮助非洲妇女儿童抗疫。彭丽媛教授复信感谢非洲国家在中国新冠肺炎疫情防控形势艰难时刻向中国人民提供宝贵支持，表示中国政府决定通过非洲第一夫人发展联合会向53个非洲国家捐助一批抗疫物资，用于帮助非洲妇女儿童、青少年等弱势群体抗疫。中非总统夫人布吉丽特·图瓦德拉致力于改善中非弱势群体健康，曾于2018年北京峰会期间应彭丽媛教授邀请出席艾滋病防控主题活动，并于2018年12月同中国驻中非大使馆共同举办抗击艾滋病公益篮球赛，中方对此高度赞赏并愿继续加强合作。面对新冠肺炎疫情，中国和非洲相互支持、并肩抗疫，友谊不断加深。正如习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上所言，人类终将战胜疫情，中国和非洲人民也终将过上更加美好的生活。

中非总统夫人布吉丽特·图瓦德拉致辞表示，我非常高兴获悉非洲第一夫人发展联合会向彭丽媛教授发出的援助请求得到了积极回应，中国政府决定向包括中非在内的53个国家援助抗疫物资，充分体现了中国同非洲的深厚情谊。当前疫情在中非加速蔓延，这批物资及时运抵，将极大帮助中非抗疫，我谨代表图瓦德拉总统和中非人民尤其是中非妇女和儿童，向中国帮助中非团结抗疫表示诚挚感谢，请大使先生向彭丽媛教授以及习近平主席转达我的诚挚谢意。

索姆塞卫生部长致辞表示，中国作为中非的兄弟国家，长期向中非提供药品援助，帮助中非人民改善健康水平。今天移交的这批抗疫物资体现出彭丽媛教授和中国政府支持中非政府和中非妇女儿童抗疫的良好意愿，展示了两国人民的团结。中非方将充分用好这批物资，帮助妇女儿童抗疫，请大使先生转达中非人民对彭丽媛教授的感激之情。

中非国家电视台、国家通讯社、国家电台等十余家主流媒体到场对活动进行了广泛报道。

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