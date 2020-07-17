美方频频干涉中国内政 外交部连续三日发出制裁信号

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，世卫组织专家抵京与中方进行磋商受到国际社会的关注。我外交部发言人表示，我们与世卫组织有着基本共识，那就是溯源是一个科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。此外，中方针对美方错误行径予以相应制裁、美官员频频发表涉华错误言论、目前中美关系形势等也是国际舆论关注的焦点。针对这些问题，我外交部发言人一一作出回应。

“我们与世卫组织有着基本共识，那就是溯源是一个科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。”

——13日，针对世卫组织专家抵京与中方磋商的提问，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

日本朝日新闻记者：据了解，世卫组织两位专家已经抵达北京，与中方进行磋商。双方是否已决定于何时、何地开展溯源工作？

华春莹：经双方协商，中国政府同意世卫组织派专家来北京，同中国科学家和医学专家就新冠肺炎病毒溯源科学合作有关事宜进行合作交流。目前两位专家已经抵达中国。

我们与世卫组织有着基本共识，那就是溯源是一个科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。世卫组织也认为，溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地，世卫组织将根据需要对其他国家和地区也进行类似的考察。

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