中国援多米尼克公路灾后修复项目交接和启用仪式举行

双方出席项目交接和启用仪式

人民网里约热内卢7月14日电 （记者 吴杰）7月13日，中国援多米尼克西部公路灾后修复项目正式启用。多米尼克总理斯凯里特夫妇、外长达鲁、公共工程和数字经济部长拉维尔等全体内阁部长、部分国家使节及中国驻多大使卢坤等重要嘉宾出席在公路中段举行的交接和启用仪式。多当地民众及项目承建方青建集团员工共约200人到场参加。

中国驻多米尼克大使卢坤在致辞中表示，热烈祝贺西部公路项目竣工、移交和启用，该项目强调质量优先，达到“优良”标准，对多米尼克经济发展和建设气候适应性国家具有重要意义。卢坤感谢青建集团克服“玛利亚”五级飓风、登革热疾病、新冠肺炎疫情等困难按时高质量完成项目施工，感谢多政府和斯凯里特总理对项目建设的关心和支持，也感谢沿线居民对项目施工带来不便的理解与配合。卢坤指出，2020年是极为特殊的一年，新冠肺炎疫情波及全球，中多两国经济均受重创，目前中国自身还正遭受暴雨、洪水等自然灾害的侵袭，但中国珍视中多关系，视多米尼克为好朋友、好伙伴，将一如既往尽己所能支持多经济社会发展，并将在疫情缓解后积极推进中国援多农业科技综合楼等项目，希望中多友谊长存，两国关系不断深化发展。

多米尼克总理斯凯里特在致辞中表示，衷心感谢中国政府和人民对多经济社会发展的支持和帮助，也感谢中国驻多使馆和卢坤大使对西部公路项目的大力推动。斯表示，中多两国是患难与共的朋友，在多遭受“艾瑞卡”热带风暴、“玛利亚”五级飓风、新冠肺炎疫情等艰难时刻，中国政府和人民坚定地与多米尼克站在一起，帮助多渡过危机。斯强调，多政府将继续坚定奉行“一个中国”原则，坚定支持中国在香港国安立法等问题上的立场，并将继续在世卫大会等国际场合和国际事务中支持中国。

致辞后，卢坤大使与多总理斯凯里特共同签署项目交接证书。仪式最后，卢坤大使、斯凯里特总理夫妇及当地民众代表共同为项目揭牌和剪彩。

多米尼克国家电视台等主流媒体全程直播上述活动。

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