国家能源集团国华电力公司向印尼捐赠新冠肺炎抗疫物资

人民网雅加达7月14日电（记者 徐伟）7月14日，国家能源集团国华电力公司（下称国华电力）在雅加达通过印尼国家电力公司（下称印尼国电”）向该国捐赠了一批新冠肺炎抗疫物资，旨在支援印尼抗疫一线。出席物资捐赠仪式的印尼国电董事西欧菲对国华电力此次捐赠之举给予高度评价并表示非常感谢。

据了解，国华电力此次通过印尼国电捐赠的抗疫物资包括呼吸机5台，N95口罩2200个，一次性医用口罩2万个，医用手套7000双，防护服1300套，医用护目镜和快筛试剂盒各1000个，总价值约合16.56万美元。国华电力驻印尼机构代表该公司以及包括国华爪哇电厂、南苏电厂和美朗电厂等在内的国华电力驻印尼各单位，向印尼国电转交了抗疫物资。

西欧菲表示，国华电力是印尼国电开发燃煤电厂的重要合作伙伴，这批援助中包括印尼医院当前亟需的呼吸机等重要物资，“这些物资对我们帮助很大，对于奋战在抗疫一线的广大医护工作者和院方也具有重要意义，我们将尽快把抗疫物资送到一线”。

当天，国华电力还向印尼投资协调委员会捐赠了抗疫物资。印尼投资协调委员会副主席法拉在捐赠仪式上表示，目前印尼政府机构、企业及民众正全力抗击疫情，感谢国华电力的雪中送炭之举，很高兴看到在印尼投资的外国企业积极参与本国抗疫行动，相信在各方积极参与下，印尼定能尽快战胜疫情。

包括当天捐赠的抗疫物资在内，国华电力组织该公司驻印尼各单位已累计筹集价值约合26.7万美元的抗疫物资，分别用于援助印尼政府有关机构、南苏门答腊省，及各项目周边社区的抗疫一线。

7月7日，国华电力向印尼能源和矿产部捐赠了抗疫物资。印尼能源和矿产部电力司副司长穆尼尔表示，该部愿与国华电力驻印尼机构就项目开发所遇到的困难保持交流和沟通，特别是疫情期间面临的各项挑战，双方要共同寻找解决方案。6月19日，国华电力在南苏门答腊省政府向该省捐赠了抗疫物资，南苏门答腊省省长赫尔曼接收相关物资并在记者会上表示，感谢国华电力捐赠抗疫物资，这将有助于减轻该省防疫一线的压力。

国华电力驻印尼代表处相关负责人向记者介绍说，新冠肺炎疫情爆发以来，国华电力始终坚持海外与国内疫情防控同领导、同计划、同部署，科学织牢战“疫”防护网。公司驻印尼各单位严格按照国资委“两稳两不”的防控要求，在保障各项经营生产及基建工作有序推进的同时，制定科学严密的防疫措施，高标准开展防疫工作。截至目前，国华电力印尼所属项目中外员工实现疫情零感染、零疑似，项目各项生产经营工作有序推进。

印尼爪哇巴厘电力投资公司董事长古纳万认为，国华电力在印尼实施的项目采取了行之有效的管控措施保护两国员工健康，对两国员工一视同仁、统一标准，防疫用品配足配齐，并对有困难的本地员工家庭施以援手，在充分尊重印尼员工宗教传统和严格落实防疫措施的基础上，组织斋月慰问、庆祝开斋节等活动，特别是对本地员工不裁员、不降薪，有力确保了印尼与中国员工一道“同心抗疫、保障供电”。

据悉，自国华电力于2008年进入印尼市场以来，已累计实现投资31亿美元，装机容量310万千瓦，占印尼煤电总装机容量8%，是迄今为止印尼电力领域投资规模最大的中资企业。截至今年5月底，国华电力在印尼项目累计缴纳税费达1.53亿美元，先后为印尼创造了7000多个就业岗位，并通过本地化采购，带动了大量印尼企业的经营活力。此外，国华电力还累计投入3342万元人民币，用于履行企业社会责任。

与此同时，国华电力在印尼投建的电力项目，坚持采用中国同类先进技术，助力印尼电力结构升级。值得一提的是，国华电力南苏项目自主开发的褐煤干燥技术，实现了对印尼经济价值极低的劣质褐煤的高效利用和资源优化，在印尼燃煤发电行业具有典型的示范作用和深远意义。此外，爪哇7号项目配套建设的海水淡化系统，属于国华电力拥有自主知识产权的专利技术，对印尼水资源利用具有积极的现实意义。

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