中国造“海上工厂”为巴西雨中送伞

在巴西里约热内卢外海的夜幕之中，一团火光突然升起，人群欢呼声四起，中国自主集成的巴西“海上油气工厂”近日点火成功，实现首次产油。

打造海上超级工程，助燃巴西经济亮点

这个世界级的海上超级工程，是巴西国家石油公司海上浮式生产储卸油装置（P70 FPSO），装置能够对海上原油天然气进行初步加工、储存和外输，是集人员居住与生产指挥系统于一体的综合性大型海上油气生产基地，被称为“海上油气处理厂”。35万吨级排水量及生产能力均位居世界最大同类装置之列，由中国海油旗下海洋石油工程股份有限公司（简称“海油工程”）总包和自主集成。

巴西是中南美洲第一大产油国，世界第九大石油生产国，巴西国家石油公司制定有雄心勃勃的油气开发计划。今年因为部分油气生产平台爆发疫情，不得不停产或减产，34个油田生产被迫临时中断，今年4月和5月，油气产量连续出现明显减产。

P70顺利完成安装调试，按计划投产，正如雨中送伞、雪中送炭，帮助巴西国家石油公司在停产减产潮中稳定和增加了油气产量，保障了原油不断产出，这成为巴西上半年经济发展少有的亮点之一。中国造的海上庞然大物，帮助巴西国家石油和巴西提振了经济复苏的信心，保持住了巴西南美第一产油国的地位。

搭建“海上巨型积木”，体现高端制造水准

时间回溯到5年前的5月，由于巴西国内原因，原承建P67和P70的承包商无法继续，中国海油旗下的海油工程与巴油签订转让合同，承接剩余的设计、采办、建造工作，以及全部集成、连接、调试、拖航、交付工作。

大型船体建造对中国来说已是轻车熟路（P70船体由中远建造），但是总包和自主集成35万吨级FPSO，在中国企业中还没有先例。加上该项目是中途接手，原来的设计图纸很多已看不到，因其集成化程度高、工程工作量大、项目周期紧张、工程界面复杂，因此被称为“史上最难”的浮式生产储卸油装置。

在长达5年的匠心打磨过程中，海油工程组织了近千人的项目管理团队和4000多人的施工队伍，克服诸多困难，先后完成了190多项技术革新和工艺创新。他们将17个数千吨级的模块、50个结构单体、上百台大型装备和上百万个乐高积木一样的零件，在波涛起伏的海况下，以近乎零误差的要求，集成在海上平台的局促空间里，联通的电缆长度相当于北京到天津距离的10倍，实现了比占地面积20平方公里的油气加工厂还要复杂的功能。

巴西的海洋石油工程水平在世界有一定地位，而该项目的吊装沟通、组织、协调和技术精度水平都得到巴西业主的肯定。参与过P70 FPSO项目的巴西工程师表示，海油工程的FPSO项目施工管理精细程度，超过了巴西本地制造商的水平。

海油工程董事长于毅说，P70是中国海油与“一带一路”沿线国家加强能源合作的重点项目之一，创造了国际超大型FPSO交付速度新纪录,并被评为中国“2019年十大创新工程”。

克服新冠疫情干扰，助力当地复工投产

海油工程承担P70部分上部模块建造、全部集成、连接、拖航、调试等长链条的工作，国内部分完成后，海油工程项目团队从去年12月陆续抵达巴西，融 入 当地，开始后续工作。 今年1月23日，远渡重洋的P70顺利抵达巴西瓜拉巴拉湾（俗称里约湾），随后相继完成了浮卸和交接工作。

出人意料的是，新冠肺炎疫情突然发生，给P70项目带来了新的不确定因素。今年2月初，得知国内需要大量防疫物资，中方员工在当地进行紧急采购，支援国内，但当地货源短缺，巴西员工借助当地人脉和葡语优势，协助中方人员通过网络、使领馆、代理等多种途径寻找货源、验货、发货，帮助海油工程顺利在2月底前在巴西采购到大量防疫物资。在此过程中，得知家住贫民窟的一名巴西保洁员遭受大雨灾害，房子损毁，中方人员自发组织捐款，该保洁员深受感动。

自2月26日发现首个新冠肺炎确诊病例以来，巴西疫情蔓延很快。3月以来，受当地疫情的影响，项目海上调试作业一度中止。中方团队此时注意做好自身的疫情防控，在口罩资源并不富足的情况下，将所有共同办公的巴方员工列入统一的防疫管控范围内，包括项目司机、采办支持人员、行政人员等在内的所有本地雇员，按照中方人员的统一标准发放口罩、一次性手套、消毒液等防疫物资，保证了项目所有参战人员做到了零感染。

同时，海油工程驻巴西项目人员积极通过远程视频等方式，与巴西国家石油公司保持密切沟通，先后完成 77个子系统签署、2000多条尾项消除等工作，并于5月5日实现海上复工。

“感谢中国合作伙伴的支持！”巴西国家石油公司P70 FPSO项目负责人佩德罗萨（Pedrosa）说道，“海油工程尽最大努力克服中国国内疫情影响，提前把材料运到巴西，这为项目顺利复工和实现首油投产起到了至关重要的作用。”

自2014年以来，除个别的小型FPSO外，巴西的大部分FPSO都放到中国建造，近年由中国完工交付了P67、P70、P75，还有MERO 1和MERO 2 FPSO等正在中国建造，中国制造的质量已经得到巴西国家石油公司以及在巴西作业的跨国公司的高度认可。中国海油董事长汪东进表示，P67、P70两艘世界级“海上油气工厂”的交付和投产，标志着中国在超大型FPSO领域的自主建造和集成能力达到了国际先进水平，不仅为中巴两国拓展能源领域战略合作搭建了一道友谊桥梁，也在竞争激烈的南美浮体市场上打出了“中国制造”的响亮品牌。

(责编：刘叶婷、燕勐)