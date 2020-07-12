2020南京创新周T20中英创新合作大会召开 

图为T20中英创新合作大会现场

人民网讯（白天行）T20中英创新合作大会日前在南京举行。作为南京的一张靓丽新名片，南京创新周在中国南京和英国之间架起创新合作、交融发展的桥梁，邀请到中英两国知名的政治家、科学家、企业家、学者、组织机构领袖参与大会，以开放携手创新，赢取美好未来。

作为全球最具创新意识的国家之一，英国在学术方面的科创实力非常强劲，在人才培养、产业转化落地等方面也有自己的独到之处。

近年来南京把创新作为引领发展的第一动力，市委市政府启动实施创新驱动发展“121”战略，打造具有全球影响力的创新名城。“创新”正成为这座美丽古都最突出、最鲜明的城市气质，为实现高质量发展注入源源不断的强劲动力。

南京市委常委、江宁区委书记李世贵在致辞中表达了对大会的期望，对南京江宁深化对外开放合作的寄望，并预祝大会圆满成功。

中国驻英大使馆科技公参蒋苏南、牛津大学副校长Chas Bountra教授则在线上分别从中方和英方的角度，肯定了大会的积极意义，并对未来中英继续扩大创新合作前景表示乐观和憧憬。之后，英国前科技大臣威勒特斯勋爵做了主题演讲《将技术转化为应用—英国的创新实践》。

活动现场对九个重要项目进行签约，以及为两个合作项目进行揭牌仪式。

随后在专题演讲环节和圆桌论坛环节中，包括上海交大博导、日本工程院外籍院士李颉，中国前驻英国使馆公使衔参赞、中国国际贸易学会会长金旭，经济学家、北京大学国家发展研究院院长姚洋，英国皇家工程院院士郭毅可，以及数十位政产学研专家纷纷就中英创新合作主题发表了自己的观点，提出了关于未来创新合作的建议。

(责编：张信凤、杨牧)