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纽约进入重启第三阶段 多项举措应对疫情反弹 

2020年07月07日20:59  来源：人民网-国际频道
 
7月6日，纽约布鲁克林布莱顿海滩。当日，纽约进入重启第三阶段，海滩对公众开放。 人民网记者李凉 摄
7月6日，纽约布鲁克林布莱顿海滩。当日，纽约进入重启第三阶段，海滩对公众开放。  人民网记者李凉 摄

人民网纽约7月7日电（记者 李凉）当地时间7月5日，纽约州州长科莫宣布纽约市于6日进入重启第三阶段。受新冠疫情在全美40州出现不同程度反弹影响，纽约无限期推迟了原定本阶段顾客可在餐厅内就餐的计划。

截止7月5日，纽约州新增住院人数和重症监护病患都有所下降，核酸检测约6.4万人，新增确诊病例533例，感染率为0.8%，新增死亡病例8例。

科莫州长于3月20日签署纽约“暂停”防疫令，强制要求全州近2000万人居家抗疫，同时关闭所有非关键行业。5月15日，纽约州十个地区中的五个地区率先解封。纽约市是纽约州疫情最严重的地区，于6月8日进入重启第一阶段，22日进入第二阶段。第三阶段将重启餐饮酒店和零售服务等行业，为第四阶段全面恢复社会生活做好准备。

本月初以来，美40个州出现疫情反弹，多州被迫叫停重启计划。纽约采取多项应对措施，防止疫情再度蔓延。6月30日，科莫宣布，包括美国最大的三个州加利福尼亚、佛罗里达和德克萨斯在内的来自16个州的游客在抵达纽约后将被隔离14天；无限期推迟餐厅室内就餐计划，防止人群聚集；实施“开放街道”计划，允许部分餐馆在封闭的街道内摆放餐桌提供餐饮。百老汇联盟于日前宣布，纽约所有百老汇剧院关闭时间延长至2021年1月3日。

5月底以来，“弗洛伊德事件”引发的抗议警察暴力执法和种族歧视示威活动仍在持续。6月23日，百余名抗议者在纽约市政厅前的公园安营扎寨，发起“占领市政厅”运动。截止7月6日，近百名抗议者仍未撤离。有专家指出，该地区长期人群聚集，或将成为纽约疫情反弹触发点。

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(责编：张信凤、杨牧)
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