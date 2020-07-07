中国制造业第一家海外银行在巴西开业

人民网里约热内卢7月6日电 （记者吴杰）徐工巴西银行1日在巴西米纳斯吉拉斯州举行线上开业仪式，这标志着中国工程机械企业实现在巴西产融结合零的突破，成为中国制造业第一家海外银行。

该银行自2017年起项目启动，2019年10月，巴西央行正式书面批复，2020年6月取得开业许可。开业筹备期也是巴西疫情严峻的特殊时期，徐工巴西经营团队和两国政府有关部门以及社会各界携手合作，克服困难，为徐工巴西银行如期顺利开业打下坚实基础。

徐工机械副总裁、徐工巴西董事长王岩松与徐工巴西银行行长顾世英共同为徐工巴西银行揭牌。3家中资银行、2家巴西银行、徐工中国总部及徐工巴西相关领导“云”见证这一重要时刻。

在线上开业仪式上，徐工董事长王民通过视频祝贺和寄语徐工巴西银行：“徐工先是在巴西设立了第一家全资的生产基地，如今又成立了中国制造业第一家海外金融机构，这是徐工国际化事业的新篇章，徐工全球化战略的重头戏，在中巴互联互通方面实现了进一步突破，可喜可贺！我期待并坚信，在中巴政府及社会各界的携手努力下，徐工巴西银行一定能够成为专业、高效、务实的企业银行，成为服务于中巴企业的新金融平台。”

徐工机械副总裁、徐工巴西银行董事长吴江龙在致辞中表示，徐工巴西银行开业后，将严格落实巴西央行各项监管要求，统一思想和认识，用制度管人，按流程办事，合规经营，稳健发展，提高资本回报率，创出品牌。

在开业仪式上，国家开发银行、中国工商银行、中国银行在巴西的代表都表示，徐工巴西银行的成立创造了在南美金融服务领域里程碑式的跨越，愿同徐工巴西银行携手发展，共同展现中资金融机构的实力，助力中巴双边经贸合作向纵深发展，造福中巴民众。

中国工商银行巴西有限公司总经理李晓波在致辞中表示：徐工巴西银行的成立，再次验证了徐工集团员工的战斗力和执行力：从获得央行批复起到现在短短半年多时间里，筹备工作克服了疫情的巨大影响，顺利通过央行审查、拿到牌照并正式开业，成为中国制造业的第一家海外银行，十分不容易。

中国银行巴西有限公司总经理张广华在致辞中表示：徐工在巴西已深耕多年，近年来产销规模连续刷新历史纪录，发展势头喜人。作为中国制造业的第一家海外银行，徐工巴西银行实现了工程机械企业在巴西产融结合零的突破，作为同业，我们愿与徐工巴西银行携手，广聚发展之力、共筑融通之渠、汇聚创新之智。

巴西萨夫拉（Safra）银行和代科瓦尔（Daycoval）银行的代表表示，徐工巴西银行的开业是中巴合作不断加强的一个里程碑，相信在未来能与徐工巴西银行进行紧密的合作。

徐工巴西银行持有“融资租赁”、“信贷业务”和“投资银行”3个金融牌照，开业后将与当地银行相互补充，从事融资租赁、流动资金贷款、消费信贷以及同业拆借和投资等业务，重点推动提升巴西基础设施融资水平，致力于服务中巴企业，促进中巴两国经贸发展，推动巴西经济的恢复与增长。

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