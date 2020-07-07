第13届“汉语桥”世界中学生中文比赛尼日利亚赛区决赛在线上成功举办

人民网阿布贾7月6日电（记者姜宣） 6日，由国家汉办与中国驻尼日利亚使馆主办，尼日利亚中国文化中心、拉各斯大学孔子学院、纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院协办的第13届“汉语桥”世界中学生中文比赛尼日利亚赛区决赛在线上举行。

本次比赛在前期尼日利亚各孔子学院及有关单位初赛选出的10名选手中进行。比赛分为为知识问答比赛、即兴问答、汉语演讲比赛、中华才艺展示等四个环节，其中知识问答和即兴问答在线实时进行，演讲和才艺则是提前录制好视频提交给了评委评判。

从比赛过程来看，选手们都做了充分准备，李佳蔚、罗莤、宋锦程等在知识问答比赛中均得到了满分。在考验学生汉语运用的即兴问答环节，宋锦程说，去年开始学习汉语，现在已经三级了，可以跟很多中国人说话，认识了很多中国人，还学会怎么包饺子、粽子等。王成功建议学习汉语要“活学活用”，刚学的时候很容易忘记，需要尽可能多地跟朋友交流，才更容易记住。经过激烈角逐，欧欣怡获最佳才艺奖、宋锦程获最佳口才将，李悦然获第二名，王成功获第一名。

使馆文化参赞李旭大表示，为成功举办比赛，许多同志夜以继日地准备方案、试题、评选规则，选手们则如饥似渴学习知识，积极备战。孔子学院院长、教师与志愿者们踏实工作，爱岗敬业，克服困难与挑战，尼日利亚汉语教学呈现“孔院不停课、教师不停教、学生不停学”的可喜局面。

李旭大说，下一步将积极推进中文在线教育常态化建设，提升在线教学效果，增强在线教学吸引力，真正让学生们从“要我学”转化到“我要学”。还要鼓励中小学生积极参加“战疫故事，从我说起”海内外少年儿童云故事会暨寻找“文化小大使”活动，进一步增进国际友好，维护世界和平，弘扬进步文化，缔造美好未来。

据了解，近日北京大学、北京语言大学等高校，及中国教育出版传媒集团有限公司等企业，世界汉语教学学会等教育类、文化类社会组织共27家，成立了“中国国际中文教育基金会”，各孔子学院将转隶到该基金会名下。基金会将充分发挥筹资渠道广泛的优势，吸引和凝聚中外企业、社会组织、各级政府以及社会各界和个人积极参与，为孔子学院建设和发展注入更加强大动力。

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