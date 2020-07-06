联黎司令高度赞扬我维和医疗分队杰出表现

人民网贝鲁特7月5日电 当地时间7月5日，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令德尔·科尔少将一行，专程到中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗分队参观视察，高度赞扬中国医院在维和任务期间的杰出表现。

上午11时许，科尔来到东部战区中国医疗分队营区——戈兰高地山下的马家友镇布拉特村。他首先听取了中国赴黎维和医疗分队基本情况与工作报告，随后参观了医院各科诊室。当科尔走到中医理疗室时，看到摆放整齐有序的专科设备，饶有兴趣的详细询问起来。此前，我分队中医医师定期到西部战区医院坐诊，方便了联黎部队所有维和人员都可以接受中国古老传统的中医诊疗。在远程会诊室，我医护人员随时可将这里遇到的疑难病例与国内相关专家进行线上交流，科尔赞扬这个项目非常实用。

“你们对防护新冠病毒传播的贡献和弘扬希波克拉底誓言的真谛，值得尊敬和鼓舞。我相信你们会继续高标准完成以后的工作。你们的专业精神、团队精神和奉献精神是你们国家和中国代表团的荣誉。”科尔向全体维和官兵致辞时这样评价中国医院的工作。他表示，在联黎官网看到中国维和医疗分队到周围村庄义诊，向当地赠送药品器械，“我很高兴，黎巴嫩需要你们这样的行动。”最后科尔同全体官兵合影并赠送纪念品。

联黎首席特别参谋埃米利亚诺·维戈里塔准将，东部战区司令拉戈·纳瓦罗准将陪同科尔少将参加了此次活动。

“这份赞誉既是对我们医务人员过去工作的肯定，更是未来的期许。”中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗分队队长李如振说，我们白衣天使在异国他乡，通过精湛的医疗技能，不仅为维和官兵身体健康保驾护航，同时也向驻地百姓提供人道主义援助，为南黎地区的和平稳定贡献了中国军人的力量。

据了解，中国第十八批赴了黎巴嫩维和医疗分队主要担负联黎部队东部战区4000余名军事、民事人员的日常医疗保障、应急医疗救援和伤病员后送等任务，同时也为黎巴嫩当地民众提供力所能及的人道主义医疗援助。自2019年5月 部署到位以来，已为6000多名联合国维和人员和4000余名当地居民提供了医疗服务，向驻地捐赠价值10万余元药品器械，赢得了联黎部队和当地民众的高度好评。（李潇、黄世峰、林铎）

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