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刚果（金）华刚矿业上半年总铜产量创新高

2020年07月06日08:40  来源：人民网-国际频道
 
华刚矿业返厂员工全面消毒（华刚矿业供图）
华刚矿业返厂员工全面消毒（华刚矿业供图）

人民网约翰内斯堡7月4日电（记者 万宇）科卢韦齐消息：2020年1至6月份，华刚矿业总铜产量达82760.45吨，突破80000吨大关，创下自2015年10月投产以来最高的总铜产量历史记录。

今年年初，面对全球爆发的新冠肺炎疫情，公司坚持“零感染、不停产”的工作目标，实现了稳产超产，上半年选矿处理量、总铜产量、阴极铜产量三个核心技术指标同比增长6.94%、5.19%和3.45%。上半年采矿厂矿石贫化率、损失率降低到3.29%和3.24%，选矿厂总回收率达到86.42%，焙烧制酸厂焙砂转化率达到97.18%，冶炼厂总回收率达到95.76%，阴极铜产品质量100%达到A级铜标准，实现了安全、稳定、持续、高效生产。

5月份以来，针对刚果（金）日趋严重的疫情形势，华刚矿业加强防疫，率先实施矿山全面封闭措施，加强协作单位管理，限制员工聚集，形成了矿区与周边社区的“大隔离”和现有员工与复工员工、公司本部与合作单位、全体员工相互间的“小隔离”；对因业务需要必须进出矿区的人员，加强体温检测和消毒措施；对复工复产人员在集中隔离观察14天的同时，全员开展核酸检测；要求员工佩戴口罩，定期开展消杀灭防疫活动。目前矿区保持零感染。

华刚矿业股份有限公司由中国中铁、中国电建等中国企业集团与刚果矿业公司共同发起成立，位于卢阿拉巴省科卢韦齐，主要生产铜金属产品，是中非合作的重点项目之一。 

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(责编：崔越、刘洁妍)
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