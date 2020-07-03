中老铁路万象站正式开工建设

人民网曼谷7月3日电（记者 孙广勇）老挝时间2020年7月3号上午11:00，在中老铁路万象站站房开工仪式现场，印有中国铁建中铁建设集团标志的挖掘机等20多台大型机械设备整齐排列，200多名参建人员整装待发，老中铁路有限公司总经理肖乾文下达开工命令，备受关注的中老铁路万象站正式开工建设。

万象站是中老铁路全线目前新建的20座客货运站房中，面积最大的站房，站房建筑面积为14543㎡，设计规模为4台7线（含正线），预留2台3线，站房设于正线南侧，长220m，宽90m，高25m，车站最高设计聚集人数 2500 人。万象站以“畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷”为客站建设新理念，充分考虑当地特点、民族特色，以“檀木之城，中老之谊”为设计思路，深度融合中老两国文化传统、民族气质精神，塑造简洁、整体、现代的交通建筑风貌，创造以人为本、绿色环保的中国铁路站房形象。

中老铁路，北通昆明，南抵万象，联通两国，绵延上千公里。其中老挝段全长422.4公里，是泛亚铁路中线的重要组成部分。作为老挝国内第一条标轨铁路，中老铁路是“一带一路”倡议提出后，首条以中方为主投资建设并运营、与中国铁路网直接连通的境外铁路项目，全线采用中国技术标准、使用中国设备。中老铁路建成后，对于推动“一带一路”建设，促进老挝经济社会发展具有重要意义。

由中国铁建中铁建设集团承建的中老铁路站房工程2标和3标，包含首都万象站和琅勃拉邦站在内的14个客货运站房、生产生活房屋、调度中心房屋及总部基地等工程，中标金额合计约9亿元人民币。该工程预计2021年底具备通车条件。

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