中国(福建)—东盟经贸合作推介会召开

人民网北京7月1日电 （记者李欣怡）6月30日，中国(福建)—东盟经贸合作推介会以视频形式召开。

在全球抗疫与各国关切恢复经济的并举时期，中国—东盟积极商议对接合作十分重要。为此，福建省商务厅、中国—东盟商务理事会共同主办了此次视频会议，厦门市商务局、南平市商务局、三明市商务局协办，促进福建省与东盟国家经贸合作新发展。

福建省副省长郭宁宁在致辞中表示，福建与东盟经贸互补性强，交流与合作密切，近年来，东盟已成为福建的第一大贸易伙伴。福建作为海上丝绸之路的重要起点，是对外开放的排头兵。福建愿与东盟国家加强在政策、贸易、金融、人文等方面的合作。福建省邀请更多的东盟企业来闽投资，也鼓励福建企业走进东盟。

中国商务部亚洲司副司长杨伟群在致辞中表示，东盟国家始终是中国周边外交的优先方向。今年以来受突如其来的新冠肺炎疫情冲击，全球经济陷入深度衰退，而中国与东盟之间贸易投资整体保持增长态势，成为全球经济的亮点。地方经贸合作是中国—东盟合作的重要组成部分。福建与东盟地缘相近、人缘相亲、商缘相联。此次推介会是疫情背景下中国东盟经贸交流的一次务实创新之举，意义非常重大。

文莱驻华大使拉赫玛尼先生在致辞中表示，文莱与中国保持着密切友好关系，其中福建省发挥了积极作用。文莱与福建省经贸往来历史悠久。面对疫情带来的前所未有的挑战，应该在双边深入互动基础上更紧密实施区域经济一体化。福建省在信息技术、新能源和数字经济等环境友好型产业发展上具有优势，文莱正在优先发展技术和创意产业，包括数据中心、数字媒体、物联网和生物技术，双方可就此推进合作。文莱斯里巴加湾市和福建省还可以积极发展港口合作。

菲律宾贸工部副部长塞费里诺·鲁道夫在致辞中表示，菲中贸易和投资关系密切。菲律宾和福建省地理位置邻近，并且有着牢固的历史联系。相信通过对各自经贸优势的广泛了解，菲中关系将继续增进，菲律宾、中国和东盟伙伴将在深入发掘经贸合作潜力中获得新发展。

中国-东盟商务理事会是中国与东盟对话合作机制，该理事会执行理事长许宁宁在开幕式致辞中，就当前增进双方合作提出五点建议：

一是，各国有关方积极落实好已经达成的合作共识，包括《中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会联合声明》、《东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议联合声明》、《中国—东盟经贸部长关于抗击新冠肺炎疫情加强自贸合作的联合声明》、《东盟与中日韩（10+3）经贸部长关于缓解新冠肺炎疫情对经济影响的联合声明》等。

二是，在防控疫情与恢复经济同时进行的新常态中，双方进一步强化唇齿相依、同舟共济、共克时艰的合作理念，增进相互沟通对接、协调配合。

三是，切实加强产业合作，包括受疫情冲击大的产业共同合作解困、受疫情冲击相对小的产业加快合作发展、因疫情带来需求的产业扩大合作发展，共同打造优势互补的新产业链，以加大数字经济合作等创新引领增长。

四是，明确区域合作是重要的当前解困之道和长远发展之计，秉承“共商、共建、共享”原则，着力提升区域合作水平，积极开发区域合作潜力，确保在年内签署RCEP，以深入区域合作应对复杂多变的国际形势带来的严峻挑战。

五是，充分发挥地方和企业在增进双方合作中的积极性、创造性。望当前更多的省市召开此类会议，更多的企业参与对接，增进了解，推介商机，提高合作效率效益，实现共赢发展。

会上，福建省商务厅以及厦门市、南平市先后进行经贸推介。

印尼驻华大使馆商务参赞玛丽娜女士、越南驻华大使馆商务参赞陶越英、缅甸驻华大使馆商务参赞杜雪欣吴、新加坡企业发展局华南区中国司主任汤皓云、泰—中商务理事会主席邱威功、菲律宾工商会永久名誉会长和菲律宾丝绸之路国际商会会长蔡聪妙、老挝国家工商会副秘书长马才德先后推介了本国合作商机。

玛丽娜表示，中国是印度尼西亚的主要贸易伙伴之一，是印尼第二大投资国。相信两国能够进一步保持这一良好合作趋势。

陶越英谈到，中国是越南最大的贸易伙伴，越南是中国在东盟十国中最大的贸易伙伴。中国福建省企业与越南企业可以在产业园区建设、物流合作、贸易往来等领域开展互利合作。

汤皓云认为，随着福建省不断转型升级，新加坡企业愿意进一步参与福建的未来发展。新加坡在城市规划、智慧城市建设、旧城改造等方面有所累积经验，可以与福建互相借鉴。

蔡聪妙谈到，菲律宾正在实施的“大建特建”项目，对能源、装备制造、建材等的需求不断加大。菲律宾欢迎外商来投资大型采矿业、种植工业树林，农业、印刷、制药、橡胶、软件开发、电讯、能源发电、住房和货仓等行业。

会上，双方嘉宾交流互动，积极表达合作愿望。4000多人在线观看会议，是今年以来中国-东盟商务理事会召开的同东盟国家的经贸合作推介会中参会人数最多的会议。

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