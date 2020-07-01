一级医院全体党员在救护车前重温入党誓词

人民网喀土穆6月30日电 “我宣誓，我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”当地时间6月30日上午8:00，正在苏丹达尔富尔执行维和任务的中国第3批维和直升机分队，各战位同步组织了重温入党誓词仪式。

战位分工不同，和平使命相通，忠诚品格相同。他们有的身着飞行服，有的身穿白大褂，有的在机场维护一线，有的在营区哨位前沿，因受疫情影响没有大规模组织，而各点位依然声声铿锵响彻达区，虽然远在异国他乡，但每一句誓言都诠释着维和官兵对党的赤胆忠诚与无限热忱。

连日来，为热烈庆祝中国共产党成立99周年，该维和直升机分队开展了主题为“向党说句心里话”的党日系列活动。在“以史为鉴悟初心、百人登台话使命”的百年中国历史讲堂中，所有党员每天通过广播，每人一年讲述1840年至1949年中国近代史，引导官兵深刻理解党的领导地位是历史和人民的选择。在“初心易得、始终难守”主题党课中，各连党支部书记带领官兵重温了近百年来中国共产党为中华民族谋复兴的生动实践，号召大家对照检视维和军人的初心与使命。“向党说句心里话”专题思想汇报中，全体官兵向各自党团小组汇报了300多个日夜的维和心路历程，继续抖擞精神、砥砺前行。主题党日系列活动，大家纷纷表示，将始终坚守维和初心，弘扬维和精神，坚决完成党和人民赋予的维和任务，为推动达尔富尔地区和平进程贡献出更多的中国力量。

政治委员张延栋说：“在海外维和一线庆祝党的生日，在战争与和平的环境对比中开展主题党日，有着特殊的意义。我们身处祖国万里之外、时刻面对纷杂形势，更需要自觉铸牢理想信念、保持政治定力。活动中，广大官兵从讲述党史中汲取信仰的力量，在思想汇报中砥砺忠诚的品格，为接续维和任务的圆满完成，打下了坚实的思想基础和组织基础。”(郝兆建、余豪)

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