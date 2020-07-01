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中国第23批赴刚果（金）维和工兵分队开展主题党日活动

坚定理想信念 忠诚履行使命

2020年07月01日08:28  来源：人民网-国际频道
 
党员故事会（王玺摄）
党员故事会（王玺摄）

人民网布卡武6月30日电（姜宣、王玺、何舜）“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”七一前夕，中国第23批赴刚果（金）维和部队官兵在基伍湖畔举行庄严了入党宣誓活动。

“在维和战场火线入党，是我一生的骄傲。”道桥中队下士王继东，因为在任务中表现突出被发展为预备党员。宣誓后，他便迫不及待打电话告诉家人自己入党的好消息。

在“万里维和心向党”故事会上，3次赴刚果（金）维和、有17年党龄的二级军士长张军强深情讲述维和经历，勉励新老党员肩负使命敢于担当，越是艰险越向前。从部署到任务区至今，他连续在条件艰苦的瓦伦古分遣点完成十余项工程任务，返回主营区后他又主动申请了维和部队隔离站中转中心建设任务。

“祝贺您加入中国共产党五周年……希望您不忘初心，牢记使命，践行党员的宗旨，履行党的义务，永葆党员的先进性和纯洁性，为刚果（金）维和事业做出更大的贡献！”翻译陶鹏在这天收到了一份特殊的礼物——党员政治生日贺卡。事实上，每名党员都收到了这样一张印有入党誓词和生日寄语的贺卡，这是分队党委为激励全体党员同志在维和战场再立新功精心制作的“生日礼物”。

截止目前，分队已在海外执行9个月维和任务，分队临时党委始终把举旗铸魂作为有力抓手，利用学习强军思想、贯彻两会精神、迎接重要节日等时机加强党性培养，教育引导官兵坚定理想信念，忠诚履行使命。

在党员模范带头下，部队先后完成了道路施工、桥梁构筑、人道主义救援、抗洪抢险、弹药爆破和隔离中心建设等56项工程任务，先后8次收到联合国刚果（金）稳定团和南战区司令部表扬，4名官兵被授予稳定团司令嘉奖，50名官兵被授予南战区司令嘉奖。蓝盔在身家万里，党徽熠熠别胸前，指挥长侯勇为优秀共产党员们颁发了荣誉证书。

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(责编：刘叶婷、燕勐)
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