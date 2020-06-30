国际观察：“中国特色”与“美国例外”的最大区别

当今世界,新兴市场国家和发展中国家群体性崛起,国际力量对比更趋于均衡发展，世界单极化格局和美国独大的时代一去不复返。中国是世界多极化的主要推动者，而美国却仍未摆脱其优越感和霸权思维，由此产生的中美模式碰撞同样正在影响着世界。

后冷战时代的中美模式：改革开放与逆全球化

在中国找到正确的发展道路、实现发展繁荣之前，曾遭受了许多苦难。 在东方巨狮从沉睡中醒来、选择改革开放道路之前，经历了贫穷、失败、饥荒和混乱。冷战的结束促使中国自省反思，却使美国变得狂妄自大、盲目自信。为吸取前苏联模式的教训，中国寻求建立一种同时兼具社会主义和自由主义优点的模式，创造性地提出了社会主义市场经济的概念，在维持国家主导性的同时，放宽了对自由市场和私营企业的限制。对美国来说，冷战结束加强了美国优越性，使其深信美国模式对世界其他国的启发和改造能力。

在冷战结束后的几十年内，中国的主流是“中国特色”，主要体现在中国元素与对外开放、国家宏观调控与自由经济的相互结合，以及中国模式与其他国家模式在互相尊重、互利共赢的基础上和谐共存。而美国主流则是“历史的终结”和“美国化”，美国开始利用其军事力量和软实力，按照自己的设想以及“非友即敌”的对外政策来改变世界。对于不愿接受美国干预的国家而言，美国模式变成了一种压迫。美国的自由变成许多国家眼中的霸权，它的所谓“安全观”成为其他国家的噩梦。

在冷战结束四十年后的今天，“中国崛起”和“美国衰退”时常见诸于舆论中。在这两个观点的碰撞下，中美模式逐渐背道而驰，例如：中国与世界联系日益密切，美国则走向孤立主义；中国呼吁促进贸易自由、全球化、投资和资本流动自由，美国则设置关税壁垒，单方面挑起贸易战，反对全球化，并利用国家权力干涉企业的投资与交易，不再遵守公平竞争的原则。我们从中发现，建立在自由基础上的美国模式似乎开始自相矛盾。

实际上，美国模式和中国模式的行为差异，就像妄图喝光海水之人与轻松泛海行舟之人的对比。面对充满差异化的世界，拥有强大实力的美国像一个溺水者，不断挣扎着从国际义务中逃脱出来，从全球化中撤退，并走向孤立主义。至于中国模式，则更像弄潮儿，面对海浪灵活应对，它总是能成功浮在水面。

美国正在自己设置的全球迷宫中打转，尚未找到御海之道，却致力于阻止其他乘风御浪的船只前进的步伐，这就是美国当今对华政策的隐喻。但是，美国忘记了，这些船只的行进并非只是自身努力的结果，同时也是在风浪推动下的大势所趋。在冷战时期，美国政策制定者说：“美国模式足以证明这是获胜的最好方式”，而在现今的贸易战中，中国领导人反复强调的是：“最重要的是做好我们自己的事情！”的确，美国仍然是最强大的国家，但它已经失去主动性，其政策只不过是对中国崛起的被动应对。

“中国特色”与“美国例外”的模式差异

随着世界格局朝多极化发展，以及“中国崛起”和“美国衰退”论的盛行，有人开始好奇，中国是否会成为新的世界霸主？正确理解中国模式并将其与美国模式进行比较将有助于我们解答这一问题。

中美模式有三大主要区别，这些区别决定着中美各自的行为，以及它们与其他国家的关系。

第一，“中国特色”与“美国例外”，概念相近，但意思完全不同。中国的特色性与美国的例外性看似表达的是同一含义：与他者不同，模式独特，但其实两者有着完全相反的寓意。美国的例外性，是其认为自己优于其他社会与文化的表现。在一些美国人看来，美国的发展史是与众不同的，它没有经历封建主义、社会主义思潮或纳粹主义等现象，他们认为美国是人类自由的最后希望，肩负着捍卫和传播自由的使命。而中国的特色，则是指中国模式吸收借鉴了中国历史文化、社会传统习俗和本国国情的特点。美国模式可能在美国取得成功，但并不适用于中国，因此，当美国人认为美国模式对于不同文化背景的全人类来说都是最优秀最合适的模式时，中国人则认为，世界上可以存在有许多不同的成功模式，而且将一种模式推广到全世界的想法很有可能引起冲突与战争，因此，人类应该寻求实现不同模式间和平共存的办法，而不是传播某种特定模式。由此，我们可以得出，美国模式的目标是扩张，而中国模式的宗旨则是找到最适合自己的发展方式，并维护自身的特色。

第二，截然相反的国家安全观。美国和中国的安全观差别很大，甚至完全相反。美国模式的安全观建立在“内部安全”的思想之上，美国人相信美国是“山巅之城”，因为他们的国家位于两洋之间，邻国又不具攻击性。这让美国人对自己的生命和财富都安全感十足。因此，美国一直致力于通过领土之外的军事扩张，保卫全球霸主的地位。而中国的安全观则建立在“外部威胁”之上，中国被许多强国和美国军事基地所包围，还受到内部分裂势力的困扰。至于海洋，从鸦片战争到八国联军侵华，海洋一直都是外国侵略者入侵中国的门户。新中国成立后的几十年间，由于选择了社会主义道路，中国始终承受着巨大的压力，既要提防内部旧势力的阴谋，又要防范外部势力的侵略。即使是在实行改革开放政策之后，中国也一直面临着外部势力干预和内部地区分裂主义的风险。因此，中国的安全观可以总结为：拥有足够的军事实力来抵御外部侵略，维护国家统一和现有资源。

第三，与世界各国的关系。熟知中国现代史的人会发现，每当中国内部更加安全稳定时，中国与其他国家的关系就越好。中国并不想输出中国模式，同时也不接受外国模式的施压。当稳固内部安全和抵御外部威胁之间实现平衡之时，中国在合作共赢的基础上与世界各国建立关系。中国不与任何国家或集团结盟，也不依靠军事或意识形态联盟来实现利益。因此，中国模式的运作形式是“定数+变数”，即国内要以中国特色为主，而合作方的价值观可与其不同，在不同情况下，中国都可以与其他国家建立双赢的合作关系。因此，我们可以看到，中国如今与朝鲜、韩国、印度、巴基斯坦、沙特和伊朗都建立了稳固的合作关系。中国是上海合作组织和金砖国家集团的重要成员，而这两个组织都不是基于文化或意识形态的统一而建立起来的。因此，中国在实现自身的国际利益时，是以共同利益为基础，而不是盟友关系。此外，“一带一路”倡议所涉及的多样文化和不同合作方式，与不同国家和地区发展战略进行融合，反映出中国希望加强其国家合作共赢的利益，而并非图谋扩张或者霸权。

相比之下，美国或西方模式则以“定数+定数”的形式与世界各国相处，它将自己标榜模范，妄图使他国变成自己的复制品，并一概接受其价值观。为了实现这一目的，西方模式诉诸于在共同利益、价值观和意识形态的基础上建立统一的联盟和规则，为了扩大自身模式的影响力并遏制其他不同的模式。从此联盟产生霸权，使霸权成为实现自身利益的手段。

总而言之，中美模式在概念、价值观、实现利益的方式以及与其他国家交往方式上都存在差异。正如邓小平所言，“不管白猫黑猫，会捉老鼠就是好猫。”中国模式已成为成功的典范，活力满满，极具现实意义，并能在国际合作领域实现共赢。至于重结盟和共同点的美国模式，能否继续保持美国对世界的领导，能否与多样化的世界和平共存发展，还是未知数。

（作者毕业于北京大学历史系，获博士学位，现供职于人民网阿拉伯文频道，实习生邓纬琳编译）

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