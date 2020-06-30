刚果（金）维和医疗队：开展“五个一”活动迎接党的生日

组织重温入党誓词活动 。郭晓宁 摄

人民网布卡武6月29日电（吕强 郭晓宁）29日，中国第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队，以“铁心跟党走 忠诚履使命”为主题，开展“五个一”系列活动，即组织一次升国旗仪式、重温一次入党誓词、观看一部党史电影、开展一次讨论交流、抒写一个维和故事，深入感悟入党初心，进一步夯实全体队员坚守维和战位，发挥模范作用，忠诚履行使命的理想信念。

当天上午7点，分队43名官兵头戴蓝盔，面向国旗、整齐列队、庄严敬礼。其中，39名党员举起紧握的右拳，重温入党誓词。护士苏婷，今年在维和一线通过了党组织的考验，成为一名预备党员。她说：“非洲疫情之下，战友们坚守一线，无论多苦多累，都不叫苦叫累，处处彰显党员的先锋模范作用，我从他们身上明白了党员的责任和担当，我将铭记今天对党的庄严承诺，坚定信念、永葆本色。”

目前，刚果（金）当地新冠肺炎疫情严重，医疗队严格落实各项防疫措施和要求。为使活动开展更深入有效，他们创新方式方法，将党史电影《建党伟业》上传至局域网，官兵们利用电脑、手机等终端自行下载观看，开展“如何在维和一线发挥党员先锋模范作用？”讨论交流会，号召官兵动笔抒写维和故事。特殊时段，分队立足实际，以特殊的仪式教育活动，迎接党的生日。

据了解，该分队自去年9月下旬抵达任务区，主要负责联刚团14个国家4300余名维和人员的卫勤保障任务。截至目前，接诊病人872例，收治住院病人56例，开展手术16台，前接后送12名伤病员。他们坚守战位、尽职尽责，用实际行动赢得了任务区各国保障对象的一致肯定。

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