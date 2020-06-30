中国驻南非使馆与非国大妇联向南非基层社区捐赠食品包

非国大妇联主席德拉米尼致辞。人民网 刘畅 摄

人民网约翰内斯堡6月29日电（刘畅） 6月29日，中国驻南非使馆同执政党非国大妇联在豪登省瑞菲里维小镇孤儿院联合举行食品包捐赠活动，向当地贫困社区捐赠1000个食品包。中国驻南非使馆临时代办李南、非国大妇联主席德拉米尼出席并讲话，非国大妇联部分执委，妇联豪登省主席以及当地社区妇女代表等参加。《人民日报》、新华社、中央广播电视总台、CGTN、人民网、《中国与非洲》杂志、非洲通讯社、《太阳日报》、《比陀新闻报》等中南媒体参加报道。

李南代办在讲话中积极评价非国大妇联为推动南非民族解放、国家发展和妇女进步作出的重要贡献，高度赞赏新冠疫情肆虐之际，非国大妇联始终致力于加强妇女团结、支持妇女发展，帮助社会弱势群体，向基层民众传递关爱与温暖。

李南代办介绍了中南携手抗疫行动，指出两国政府和人民始终患难与共，共克时艰。在非洲疫情快速蔓延的时刻，中方克服自身困难向南非及整个非洲提供大力援助和支持。习近平主席多次同拉马福萨总统通话和互致信函，就中南中非共同抗疫深入交换意见并达成广泛共识。中国政府、地方、企业、华侨华人等各界纷纷向南非捐款捐物，积极为其赴华采购抗疫物资提供便利和支持，并多次组织视频会议，与包括南非在内的非洲各国卫生系统官员交流分享抗疫防控经验，充分彰显中南中非深厚的兄弟情谊。

李南代办并介绍了习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上的重要讲话精神和重大援非抗疫举措，指出中国真诚支持非洲国家抗疫，真正把中非人民的生命健康放在心坎上。中方将继续同南非和非洲兄弟姐妹坚定站在一起，助力非洲克服疫情影响，尽快实现经济社会恢复发展，构建更加紧密的中南、中非命运共同体。

非国大全国执委、妇联主席德拉米尼感谢中国驻南非使馆慷慨捐赠，表示这是对深受疫情和“封禁”影响民众的宝贵支持，再次体现了南中两党两国特殊友好关系。中国共产党多次邀请非国大代表赴华研修，并帮助非国大妇联建设西苏鲁妇女领导力学院和技能培训教室，促进了南非妇女赋权和性别平等。中国为非国大和妇联所做的一切，我们都将永远铭记在心。非国大妇联将继续同中国驻南非使馆并肩战斗，最终携手战胜疫情。

活动现场，李南代办和德拉米尼主席共同向当地社区居民分发食品包，现场高呼“中国万岁！”“中国共产党万岁！”，并用当地语言表达对中国和中国共产党的感激之情。

活动结束后，李南代办还分别接受了《比陀新闻报》、非洲通讯社、新华社等中南媒体采访。

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