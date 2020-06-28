“中国制造”巴西“海上油气工厂”成功产油

人民网里约热内卢6月26日电 （记者吴杰 张远南）当地时间25日的夜幕之中，由中国自主集成的巴西“海上油气工厂”克服疫情困难，成功实现首次产油。

巴西国家石油公司海上浮式生产储卸油装置（P70 FPSO）是35万吨世界级的海上大项目，由中国海油旗下海洋石油工程公司总包和自主集成，是中国海油与“一带一路”沿线国家加强能源合作的重点项目之一。该世界级“海上油气工厂”服役于巴西桑托斯盆地盐下油田，排水量及生产能力均位居世界最大FPSO之列。其作业水深2200米，最大年产量达1500万吨。

海油工程董事长于毅告诉记者，P70创造了国际超大型FPSO交付速度新纪录,并被评为中国“2019年十大创新工程”。2020年1月23日，远渡重洋的P70顺利抵达巴西里约湾，随后相继完成了浮卸和交接工作。2月20日，P70成功到达其服役的桑托斯盆地盐下油田，正式开启海上联接调试作业。

今年3月以来，受巴西当地新冠肺炎疫情的影响，项目海上调试作业一度中止。疫情期间，海油工程驻巴西项目人员严格执行中国海油海外疫情防控部署要求，科学制定疫情防控方案，严格执行具体防控措施，并全力配合巴西政府主管部门做好疫情防控工作。

在严格做好疫情防控的同时，驻巴西项目人员积极通过远程视频等方式，与巴西国家石油公司保持密切沟通，先后完成 77个子系统签署、2000多条尾项消除等工作，并制定了科学周密的海上复工方案。在中巴双方人员共同努力下，项目克服了海外疫情防控带来的人力、物资及设备短缺等困难，于5月5日实现海上复工。

“感谢中国合作伙伴的支持！”巴西国家石油公司P70 FPSO项目负责人佩德罗萨（Pedrosa）说道，“在巴西疫情爆发之前，海油工程就预判到材料运输会有困难，并尽最大努力克服中国国内疫情影响，提前把材料运到巴西，这为项目顺利复工和实现首油投产起到了至关重要的作用。”

自2015年5月承揽巴西石油FPSO P67/P70项目两艘“姊妹船”以来，在长达5年的匠心打磨过程中，海油工程组织了近千人的项目管理团队，克服了集成化程度高、工程工作量大、项目周期紧张、工程界面复杂、疫情防控等困难，先后完成了190多项技术革新和工艺创新，自主掌握了超大型FPSO的自主建造和集成能力，在竞争激烈的南美浮体市场上打出了“中国制造”的响亮品牌。

中国海油董事长汪东进表示，P67、P70两艘35万吨世界级“海上油气工厂”的交付和投产，标志着中国在超大型FPSO领域的自主建造和集成能力达到了国际先进水平，不仅为中巴两国拓展能源领域战略合作搭建了一道友谊桥梁，也为公司发力高端海洋工程建设、开拓国际海工市场搭建了良好的国际舞台。

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