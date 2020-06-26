意大利抗疫，老家河南给力

人民网米兰6月26日电（记者 叶琦）米粽飘香迎满宾，每逢佳节倍思亲。随着端午节粽子香气飘洒在意大利米兰华人街社区上空，一份份口罩，一片片情谊，来自河南老家的真情问候也传递到了广大旅意侨胞、留学生的心中。

近期，在意大利疫情肆虐之时，米兰中国文化中心分别收到了来自河南省人民政府外事办公室、河南省侨务办公室、河南省海外联谊会、黄帝故里拜祖大典组委会、平顶山学院捐赠的防疫口罩。这些口罩经过现场发放或分装邮寄，迅速辗转抵达米兰、罗马、威尼斯、佛罗伦萨、都灵、博洛尼亚、那不勒斯、撒丁岛等意大利40多个城市的广大旅意豫籍侨胞、留学生和关注中国文化与中原发展的当地政府、友好单位手中，让意大利友人感受到这份漂洋过海而来的大爱与友谊，让豫籍同胞们深刻感悟到家乡政府和父老乡亲的关怀，祖国永远是有力的靠山，家乡永远是温暖的港湾！而那句耳熟能详的“慈母手中线，游子身上衣”在此刻来说，不仅是一种文化传承，更是一种情感的寄托和海外游子心底最深处的感激!

目前，虽然国内疫情已经得到了有效控制，人民生活逐步恢复正常，但外防输入，内 防反弹的防疫压力依然无比艰巨。在此特殊的困难时期，中原大地仍然需要大批防疫物资的关键时刻，老家河南还时刻惦记着豫籍同胞，虽物流不畅，却千方百计疏通环节、协调资源、给远在万里之遥的河南游子送来政府和家乡人民的深切关怀，“岂曰无衣，与子同裳！”

河南是中国文化大省，近年来，每逢重要节点，米兰中国文化中心都积极向意大利华人社会和当地民众展示来自中原地域的文化元素，“欢乐春节”活动、少林武术团体、平顶山学院舞龙舞狮队等缤纷而至，中原文化已经深深植根于意大利主流社会之中。米兰中国文化中心也将会一如既往地团结广大关注、支持河南发展的旅意侨胞和意大利友好人士，更加积极开展工作，为把中意文化交流推上一个新的高度。

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