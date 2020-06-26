中国石油向南苏丹政府捐赠抗疫物资

人民网喀土穆6月25日电（记者 苏航）23日，中国石油向南苏丹政府捐赠抗疫物资交接仪式在南苏丹首都朱巴举行。中国驻南苏丹大使华宁、南苏丹石油部次长丹尼尔、中油国际尼罗河公司副总经理周作坤出席仪式。

华宁大使表示，石油工业是南苏丹的经济命脉，是社会民生发展进步的基础。即使在武装冲突时，中石油仍坚定选择和南苏丹政府一起，坚持油田生产，保障南苏丹石油工业持续稳定发展。自中南石油合作开展以来，中石油一直致力于社会公益事业，积极履行社会责任，陆续捐建了油区友谊医院、朱巴3号平民保护所、朱巴大学电教室，以及提供石油专业培训等等。作为南苏丹中国商会会长单位，中油国际尼罗河公司还将组织商会向受到疫情影响的南苏丹弱势群体捐赠食品等物资。华宁表示，此次捐赠是中国政府和企业向南苏丹提供的第五批援助，再次体现了中国政府和企业的社会责任，以及两国人民患难与共的深厚情谊，希望这批物资能为南苏丹抗疫贡献一份力量。中国政府和企业将一如既往地支持南苏丹人民，取得抗击疫情的最后胜利。

周作坤代表中国石油表示，在两国政府的领导下，中南石油合作成绩斐然，在合作过程中，中国石油与南苏丹石油部建立了良好的合作关系，中国石油员工与南苏丹人民结下了深厚友谊，在应对历次重大挑战时，不论是新冠疫情、超低油价还是武装冲突，中国石油始终坚持油田生产，维护保障南苏丹经济发展基础。在今年4月，中国石油及时向南苏丹农业部捐赠设备和药品，帮助南苏丹政府抗击蝗灾。团结就是力量，疫情是暂时的，只要团结一致，南苏丹人民终将战胜疫情。中国石油将进一步巩固深化中南石油合作，为惠及南苏丹社会民生发展，巩固两国人民友谊作出贡献。

丹尼尔次长代表南苏丹政府高度赞扬中国政府和中国石油对南苏丹的无私帮助。他表示，患难见真情，长期以来，中国政府和中国石油对南苏丹的帮助和支持都是真切的、实在的。在当前南苏丹非常困难时期，中石油员工仍然坚守在油田现场一线工作，为南苏丹石油工业作贡献。他对中国人民和仍然坚守在南苏丹工作的中国石油员工表示衷心感谢。

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