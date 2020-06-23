贵阳学院与泰国玛希隆大学教育合作远程签约仪式举行

人民网曼谷6月23日电 （记者林芮） 贵阳学院与泰国玛希隆大学教育与学术交流合作远程签约仪式6月23日举行。玛希隆大学社科人文学院院长勒猜·席恩源与贵阳学院副校长赵福菓分别代表两校在合作备忘录上签字。

受新冠肺炎疫情影响，签约仪式以网络视频会议的形式举行。勒猜在签字仪式上表示，近年来，玛希隆大学与清华大学、北京大学、浙江大学、暨南大学等中国高校开展了紧密合作。尽管新冠肺炎疫情暴发，但泰中两国教育合作交流不会因此隔断。此次签约将密切泰中两国教育机构之间的联系，加强与中国西部省份的交流，让泰国学生领略中国丰富的人文历史和文化多样性，增进两国人民的相互理解。

贵阳学院副校长赵福菓在发言中表示，双方教育合作协议的签署将让两校合作进入新的阶段。今年是中泰建交45周年，泰国是中国的重要战略伙伴，紧密的教育合作可以带动双方学科发展，服务“一带一路”建设。贵阳学院泰国研究中心主任孙德高对记者表示，“一带一路”已经成为连接各个国家共同发展的纽带，贵阳学院坚持“多学科、教学型、地域性、以应用为导向”的整体办学方向，双方的合作将为贵州发展提供更及时有效的信息服务和科学合理的理论支持。新冠肺炎疫情虽然会给交流带来影响，但双方的交流步伐不会停止。

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