乐无止境、中法同心:"云端"中国传统民族音乐会播出

人民网巴黎6月22日电（记者何蒨） 为传递中法两国人民守望相助、同舟共济的深厚情谊，正值6月21日欧洲音乐节之际，巴黎中国文化中心（下称“中心”）携手中国歌剧舞剧院民族乐团（下称“乐团”）、旅法艺术家和中心学员，成功举行了“艺术抗‘疫’ 国韵流芳”——“云端”中国传统民族音乐会。中国驻法大使卢沙野、法国前总理拉法兰应邀为活动致辞，数十位国内外艺术家及中心学员“同台”献艺，共同祈祷全球抗疫胜利，祝福两国国泰民安，谱写新时代中法友谊的新篇章。

卢沙野大使在演出前的致辞中表示：“（中国的）民族乐器是五千年中华文明的结晶，也是世界文明的一块瑰宝，在第39届法国音乐节开幕之际，来自中国歌剧舞剧院的艺术家和巴黎中国文化中心师生共同用中国传统乐器为大家演奏9首经典中法名曲，大家得以在新冠肺炎疫情期间‘云端’相聚，共享艺术盛宴。”

卢沙野大使盛赞中法两国长期以来的文明交流互鉴，并指出：“新冠肺炎疫情发生以来，两国守望相助、患难与共，携手推动疫情防控国际合作，谱写了中法友谊‘千里同好，坚于金石’的时代新篇。”卢大使也同时强调：“病毒无国界，人间有大爱，百年罕见的疫情再次证明，人类是一个命运共同体，各国唯有守望相助、携手合作才能让世界变得更加美好。疫情也让我们感到，各国人民彼此亲近、增进了解比以往任何时候都更加重要。”

法国前总理拉法兰在活动致辞中以中文“谢谢”二字开篇，并对中心的精心组织、对所有参演艺术家及所有以文化滋养中法关系的朋友表示感谢。他强调：“文化是中法关系的核心，两国都拥有古老的文明，需要相互了解、相互尊重，增强情感沟通，文化在两国不可或缺。”

拉法兰指出：“新冠病毒不仅损害人的健康，也让民众在一定程度上相互隔绝、自我封闭，只有通过合作我们才能应对当前全球面临的挑战，文化对合作精神在世界的发展起着至关重要的促进作用。感谢所有在当前困难时期支持本次活动的朋友，感谢大家没有忘记文化和文化交流。音乐即是节日，文化即是友谊。”

新冠肺炎疫情在中国武汉爆发后，法国文化界众多机构及知名人士第一时间热情声援中国抗疫， 300余名文艺界知名人士曾联名发表公开信，40位音乐剧演员合唱歌曲《与你同在》，巴黎圣日耳曼球队穿上了印有“中国加油”的比赛服，这些行动都为世界树立了典范。

法国疫情形势严峻后，中国政府向法国提供了医疗物资援助，并为法方在国内采购防疫物资及设备提供大力协助，支持其建立运送物资的“空中桥梁”。中法两国分别在援助对方的物资上写下法国文豪雨果的名言“Unis nous vaincrons”（“团结定能胜利”）和唐朝诗人刘禹锡的名句“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，充分体现了两国文化相近、民心相通。如今，云端直播“艺术抗疫——国韵流芳”中法民族音乐会更是两国人民同舟共济，守望相助、共克时艰，携手夺取抗疫胜利的美好见证。

在“云端”音乐会上，演员们倾情演绎浙东打击乐《龙腾虎跃》、山西民间小调《看秧歌》、朝鲜族民歌《打令调》、由塔吉克族民歌《花儿还是那样红》改编的室内乐《雪映花红》、从入选人类口头和非物质文化遗产的古琴艺术中甄选出的名曲《神人畅》、著名京剧曲牌《夜深沉》以及民乐改编版法国歌曲《玫瑰人生》和《香榭丽舍》。

一个小时左右的演出涵盖了中法两国特色代表曲目，将传统与现代经典有机结合，带领观众们在音乐中领略不同民族和地域的风土人情及艺术特色，深刻感受中国传统音乐魅力，以音乐为媒介，传递“春风化雨”的情感和力量，加深两国人民友谊，促进两国民心相通，坚定两国人民携手并肩，夺取抗疫胜利的信心。

本次“云端”音乐会得到了第39届法国音乐节组委会的大力支持和充分肯定，被纳入音乐节框架，并作为主要节目向全法民众重点推出。同时，中心积极与央视新闻、人民网、新华社、光明网、中新网、文旅中国客户端、中国外文局、中国日报网、中国文化网和法国华人卫视等合作，通过新媒体平台，用中、法、英三种语言， 在全球同步播出，一百多万网友在线观看。

音乐会在各大新媒体平台的统一发力下，引领中国民乐“风”，创造了“中国民乐”、“文化交流”、“中法友谊”等相关话题的高热度互动，网友们得以领略中法艺术的经久魅力，触摸两国文化交融的青春脉博“云端”。部分网友表示：“节目精彩纷呈且极具特点，让人意犹未尽，感谢巴黎中国文化中心和参演艺术家们，让他们得以足不出户即在如此美妙对中国艺术中徜徉。”

法兰西艺术院通讯院士让-弗朗索瓦·高立昂（Jean-Francois Collignon）在节目播出时来电表示：“在法国全面解封的前一天举办本场音乐会恰如其时，‘文化似雨，润物无声’，中国民乐带给了法国朋友拾回往日生活的温暖力量。”

法国文化部前文化戏剧名誉总监让-皮埃尔·余尔斯（Jean-Pierre Wurtz）也通过邮件向音乐会的成功举办表示祝贺。他说：“这场音乐会不仅展现了中国文化的博大精深，展示了中国民乐历久弥新的独特魅力，最重要的是，它充分印证了中法两国文化和而不同、相辅相通的奇妙特点，让大家在音乐中忘却疫情的阴霾，在艺术中重树抗‘疫’的信心。”

法国拉法耶特基金会主席让-弗朗索瓦·旭艾（Jean-Fran?ois Chuet）在演出结束后第一时间来电，并表示：“这场音乐会办得太好了，不禁让我想起我童年的时候（1964年）中法两国建交的往事，一晃56年过去，中法关系在风雨中历久弥坚，而文化恰恰在其中扮演了非常重要的角色，发挥了举足轻重的作用，文化让我们的友谊传播的更远，文化把我们的心拉得更近。感谢这一次的‘云端’盛宴，期待疫情早日过去，能够再一次在巴黎与中国艺术家们相聚。”

巴黎中国文化中心主任佘明远在受访时表示：“中法两国都是具有悠久历史的文化大国。虽然两国文化不同，但始终秉持求同存异的理念，坚持互相理解和尊重，在文化上相互吸引，相互借鉴，共同倡导文化多元化、以交流互鉴代替文明冲突，推动了世界多极化发展，两国文化交流对双边友好关系起到引领和促进作用。”佘明远强调：“当前，随着新冠肺炎疫情在西方国家的发展，以美国为首的西方政客和媒体对中国污蔑抹黑变本加厉，关于中国‘延误疫情论’、‘掩盖真相论’、‘数字造假论’、‘病毒源头论”和针对中国的‘追责论’和‘赔偿论’甚嚣尘上，企图围堵中国，离间中国人民与世界人民的友好关系。面对日趋复杂的国际形势，中心将积极发挥文化无国界的独特作用，通过文化交流，不断汇聚共识，夯实两国民意基础，推动中法两国关系行稳致远，打造人类命运共同体。”

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