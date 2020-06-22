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驻加纳使馆联合旅加侨团商会向加捐赠抗疫物资

2020年06月22日08:30  来源：人民网-国际频道
 
驻加纳使馆联合旅加商会向加纳大阿克拉省医院捐赠物资（驻加纳使馆供图）
驻加纳使馆联合旅加商会向加纳大阿克拉省医院捐赠物资（驻加纳使馆供图）

人民网阿布贾6月21日电（记者 姜宣） 近日，驻加纳使馆和旅加侨团商会联合先后向加纳大阿克拉省医院、加纳大学医学中心医院捐赠抗疫和生活物资，为加方抗击疫情提供有力支持，获加方高度评价。

17日，加纳卫生部副部长伯纳德·奥科·博耶代表大阿克拉省医院接受捐赠物资。博耶感谢中国使馆和旅加侨团商会大力支持加纳抗疫，高度评价中加关系和中国援加抗疫举措，表示大阿克拉省医院正在扩建重症监护病房，急需呼吸机等物资，中方这次捐赠帮助加方解了燃眉之急，加方不胜感激。

18日，王世廷大使出席了驻加纳使馆和旅加侨界联合向捐赠物资仪式，介绍了中非团结抗疫特别峰会情况。王世廷说，《中非团结抗疫特别峰会联合声明》向国际社会发出中非团结合作的时代强音，今年恰逢中加建交六十周年，中方愿以此为契机，与加方一道共同努力，化疫情之“危”为合作之“机”，开启下一个更加辉煌的六十年。

博耶副部长感谢中方积极援加抗疫，指出中非团结抗疫特别峰会正当其时，彰显了中非团结合作的兄弟情谊。博耶说，习近平主席的主旨讲话令人倍感振奋，中国为援非抗疫树立了表率。加方将坚定发展同中方的友好关系，积极参与打造中非卫生健康共同体和更加紧密的中非命运共同体，齐心协力，战胜疫情。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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