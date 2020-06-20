“向联黎最优秀的扫雷部队学习”

人民网贝鲁特6月19日电（周輖、孙帅）18日，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令预备队排爆组17名法国维和官兵，根据联黎部队作战部的任务安排，专程走访中国维和扫雷官兵位于黎以边境“蓝线”附近的人道主义扫雷雷场，旨在交流经验、相互学习、提高专业技术水平，促进双方更好地为维护南黎地区和平稳定做出贡献。

上午9时许，司令预备队抵达雷场，在任务区控制点听取了扫雷监督员郑洪亮关于雷场基本情况、扫雷标准作业程序、中国扫雷官兵编制力量和目前扫雷进展的工作简报。随后，全部法国维和官兵穿上防护服，走进雷场观摩现地扫雷作业。

“每天进入雷场作业前，我们都必须在金属探测框内进行探雷器调试，请看演示。”在作业通道入口处，两名扫雷作业手逐个步骤示范了扫雷标准作业程序内规定的调试方法，每个动作都进行了详细的介绍。整个过程法国维和官兵观摩仔细，并纷纷称赞中国扫雷安全严谨。

跟随郑洪亮的引导，法国维和官兵进入作业通道，先后观看了开设新通道、信号源探测、植被割除、绊线处理、全面挖掘等课目演示。

“我能试用你们的探雷器吗？”司令预备队排爆组组长拉斐尔上尉的请求得到允许后，欣然接过中国扫雷作业手手中的探雷器，在作业通道内进行模拟标定信号源。他说：“扫雷工作非常危险，而且枯燥、辛苦，但是你们完成得近乎完美，我们非常荣幸能够向联黎最优秀的扫雷部队学习。”

走出雷场，中国排爆小组向法国维和官兵展示了排爆机器人、航弹定位仪、频率干扰仪、水炮枪等12类20余件排爆装备器材。排爆组长卿圣和介绍，这些器材主要用于爆炸物勘察、转移、处置和人员防护等，于2019年5月装配中国第18批赴黎维和多功能工兵分队并投入使用，在防暴处突、销毁未爆弹等领域发挥着重要作用。

法国维和友军驻足在排爆机器人面前，表现出浓厚的兴趣，中国排爆作业手随即操控作业箱，快速流畅地完成了模拟爆炸物的勘察和转移，赢得了围观人群热烈的掌声和欢呼。随后，法国维和官兵试用了各类器材，双方交流了工作经验。

“我们有不同的装备，但和你们的装备有着相似的功能和作用，欢迎你们到我们的营区参观交流，这对双方共同提高，携手完成联黎的各项维和任务很有意义。”拉斐尔上尉说道。

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