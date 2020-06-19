签字仪式

人民网喀土穆6月19日电（记者 苏航）18日，中国政府援助苏丹抗疫物资运抵喀土穆国际机场，中国驻苏丹大使马新民、苏主权委员会主席布尔汉特别助理利德旺少将、外交部国务部长奥马尔、总理府办公厅主任谢赫及苏医疗卫生界和新闻界妇女代表出席物资交接仪式。

马大使表示，中国与苏丹是患难与共、守望相助的亲密朋友和战略伙伴，长期以来相互支持、相互帮助，在前所未有的疫情面前，中苏再次站在一起，同心抗疫，共克时艰。中国政府和中国人民始终心系苏丹，在自身仍面临着内防反弹和外防输入的巨大压力下，向苏方提供多批抗疫物资，与苏方分享抗疫经验做法，为苏社会各界举办抗疫知识培训讲座。三周前，中国政府派出迄今最大规模的医疗专家组来苏驰援，受到苏社会各界热烈欢迎和高度评价。今天，中国政府再次伸出援手，向苏方提供医疗物资援助。这一切充分体现了中苏两国人民深厚的手足之情，展现了中苏战略伙伴关系的高水平，也是中苏携手共建人类卫生健康共同体的生动实践，必将载入中苏关系史册。

马大使强调，不久前，习近平主席在第73届世界卫生大会开幕式上宣布了中国推进包括非洲在内的全球抗疫合作五大举措。昨天，习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上的主旨讲话为进一步推进中非抗疫合作指明了方向，为国际社会团结协作早日战胜疫情注入了强大动力，充分展现了中国致力于构建人类卫生健康共同体的大国担当和积极作为。中方愿与苏方携手并肩，积极落实习近平主席提出的中非团结抗疫合作倡议与举措，加强两国在疫情防控和公共卫生领域的交流合作，推动中苏战略伙伴关系取得更大发展，更多惠及两国人民。

利德旺少将表示，苏方对中非团结抗疫特别峰会成功举办表示祝贺，习近平主席在会上提出的抗疫合作举措使包括苏丹人民在内的非洲人民深受鼓舞。新冠肺炎疫情突如其来，中国人民在习近平主席的英明领导下，最早对疫情进行了有效控制，并开始向非洲多国派出医疗专家组协助抗疫。中国医疗专家组不久前结束在苏工作，给苏方留下了宝贵抗疫经验和技术，苏方深感幸运。苏疫情发生以来，中方已向苏方提供了多批抗疫物资，有力支持了苏疫情防控工作，这是苏中深厚友谊的最好写照。相信在中方的帮助下，苏方一定能尽快战胜疫情。

奥马尔国务部长表示，苏疫情发生以来，中国向苏丹提供了一批又一批的抗疫物资，还专门派出抗疫医疗专家组万里驰援，给苏丹人民带来了智慧和希望，苏政府和人民会永远把这份恩情记在心上。中国是苏丹最值得信赖的真朋友和好伙伴，希中方继续在疫情防控和公共卫生领域为苏提供支持帮扶。苏方祝贺中非团结抗疫特别峰会成功举办，愿同中方一道积极落实习近平主席提出的抗疫合作举措，早日战胜疫情。

(责编：崔越、杨牧)