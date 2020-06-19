后疫情时代 日本迎来定制的“个人包间”风潮

人民网东京6月19日电（李沐航）随着新冠肺炎疫情在日本得到有效控制，日本政府在发布解除“紧急事态宣言”后，社会各类经济活动也在逐渐恢复。特别是服务业，由于属于易产生“三密”（密闭、密集、密切接触）环境行业，所以在防控疫情上也下足了功夫。诸如客人用餐时，为保持安全距离在客人间安放隔板、入店酒精消毒、体温监测、要求佩戴口罩入内等。即便如此，日本民众仍非常注意安全问题，结伴出行尽量避免人数过多。为了确保自身安全，日本原本就较为发达的“单身经济”在后疫情时代得到进一步加强，各种“个人包间”层出不穷，将防控疫情放到第一位的同时，力保经济活动正常展开。

“个人包厢”就餐升温

由于飞沫会传染病毒，所以很多料理店都开始重新“装潢”，设置隔板以防止飞沫飞溅。并以此为“卖点”，让客人安心用餐。目前，就餐过程中如果不小心咳嗽，都会很快引起周围客人的不安。时刻保持安全距离已慢慢成为人们的一种常态。

据观察，日本很多居酒屋都设有吧台座位，以方便一人前来用餐的客人。目前，很多日本店家考虑到吧台式餐桌的客人都是并排近距离用餐，就在吧台上安置了隔板，尽可能以物理手段将客人隔开。在保证进入店内客人不会大幅减少的同时，可以最大限度保证客人安全。

而提到“单人包间”，最早被众人所知的就是“一兰拉面”了。其社长吉冨学谈及设置“单人包间”的初衷时曾表示，在一个完全独立的空间内，客人可以安静、集中精力好好享受厨师亲手制作出的拉面。而随着疫情到来，这种“个人包间”的安全性越来越受到人们的追捧，各个行业也都开始了大力推广。

值得一提的是，日本某知名寿司店，对其吧台座位进行了大刀阔斧的“改革”。不同于放在桌子上的隔板，而是完全从地面开始就用木板将相邻客人完全隔开。客人在用餐时，只能看到眼前的回转寿司经过，虽然视野相较以往受到很大限制，但是却最大限度隔绝了客人间一切接触。6月上旬，一位日本网友“Web三等兵”在该店用餐过后留言道：“一个人的专属空间好棒，可以集中精力吃寿司了！”而他的这篇帖文也很快引起了日本网友的热议。有网友留言：“家中如能有这样的单间，是不是也能更好地远程工作呢。”

日本某知名寿司店为客人打造专门独立“个人包间”。（图片来源于网络）

在后疫情时代，虽然还有很多寿司店没有做到完全隔档，但是都为吧台单独用餐的客人准备隔板。而接下来，“个人包间”的用餐形式，或将在日本逐渐走红。

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