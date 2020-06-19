中国驻埃及大使：巩固中非政治互信 推动合作实现新发展

人民网开罗6月19日电（记者 曲翔宇、景玥） 6月18日，中国驻埃及使馆就中非团结抗疫特别峰会举行专题记者会暨使馆抗击新冠肺炎疫情第九次中外记者会，廖力强大使通过网上直播形式重点介绍习近平主席在峰会上的重要讲话和峰会重要意义。埃及近20家主流媒体和中国驻埃媒体记者参加，中央广播电视总台驻埃及记者站对记者会进行了社交媒体网上直播。肖军正公使、李东公参、使馆发言人赵继显参赞参加。

廖力强首先介绍中非团结抗疫特别峰会基本情况。廖力强表示，此次峰会是中非领导人在团结抗疫形势下举行的一次特殊聚会。习近平主席在峰会上发表主旨讲话，提出一系列重要倡议和主张，强调要坚定不移携手抗击疫情、坚定不移推进中非合作、坚定不移践行多边主义、坚定不移推进中非友好。中方全力支持非洲国家抗疫行动，继续向非方提供物资援助、派遣医疗专家组，加快非洲疾控中心总部建设，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将率先惠及非洲国家。中方愿同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度，包括进一步延长缓债期限等，帮助非洲国家克服当前困难。

廖力强表示，峰会的成功召开将进一步凝聚中非团结抗疫共识、巩固中非政治互信、推动中非合作实现新发展，也是用实际行动践行中非合作论坛北京峰会决定构建更加紧密的中非命运共同体的庄严承诺。非方领导人对习近平主席讲话予以热烈欢迎和高度评价。他们表示，中非团结抗疫特别峰会的召开正逢其时，增强了非洲国家战胜疫情的信心。中方在非洲最需要的时候“雪中送炭”，是真正的朋友。塞西总统也应邀与会并发表重要讲话。塞西总统表示，中国在有效抗击疫情方面的努力和发挥的作用值得赞赏。非洲各国应最大程度学习中国成功抗击疫情的经验，并将这些经验应用到提高各国应对危机能力建设上。在政治团结和实现共赢的框架内，非洲大陆坚定地与中国这样重要的、认真的国际伙伴加强合作。

廖力强表示，习近平主席同塞西总统的讲话再次体现了中埃建交64年以来的战略互信与休戚与共。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中埃携手努力对抗疫情，中埃友谊和合作经受住了考验，情谊将更加深厚，合作将更加稳固，前景将更加广阔。

廖力强并就“一带一路”国际合作高级别视频会议、中国向巴勒斯坦派遣医疗专家队、涉港国安法、中埃抗疫合作、中国经济形势、中国疫苗研究进展、中埃经济合作等回答记者提出的问题。肖军正介绍了中国复工复产形势和《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书。

中央广播电视总台驻埃及记者站对记者会进行的现场直播点击量超过3.88万次，播放量超过1.25万次，点赞评论量超过1000次。与会埃及记者当天发表了十多篇报道和评论文章，详细介绍中非团结抗疫特别峰会和记者会情况。《今日消息报》题为《中非抗疫合作凸显双方友谊》的评论文章写道，中非团结抗疫特别峰会的召开是中非团结合作的最新有力印证，习近平主席在峰会上的讲话引起非洲人民共鸣。中非关系特点是平等、相互信任和相互支持，如今这种关系变得更为牢固。在中非携手抗疫的关键时刻，一些美国政客不仅没有帮助非洲抗疫，还在大肆宣传污蔑中国的谬论，企图破坏中非关系，但这种图谋永远不会得逞。如今，非洲人民更加明白中国兄弟的真正含义。《七日报》、《鲁兹尤素福》杂志等网站消息称，中国国家主席习近平在中非团结抗疫特别峰会上提出了四项重要主张，以加强中非抗疫合作，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲国家，免除有关非洲国家截至2020年底到期对中国无息贷款债务。《宪章报》、“国家回声网”消息称，中国致力于巩固中非友谊，同非洲国家加强沟通协调，为非洲国家提供力所能及的帮助，推进双方互利共赢合作。《共和国报》网站消息称，塞西总统在中非团结抗疫峰会上发表讲话得到中国国家主席习近平和多个非洲国家领导人赞赏。

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