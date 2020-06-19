非洲启动抗疫医疗物资网络采购平台

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人民网约翰内斯堡6月19日电 （记者 万宇）当地时间18日下午，非洲联盟轮值主席、南非总统拉马福萨在线启动抗疫医疗物资网络采购平台。

拉马福萨说，可以将该平台想象为非洲的阿里巴巴、亚马逊或易贝，该平台将帮助非洲国家解决短缺和供应安全问题。它还将确保价格竞争力和采购透明性，减少物流延迟，简化付款流程，并提供通用的平台，让非洲各国政府可以在该平台上从认证的供应商处获得服务。非洲进出口银行将为付款提供便利，而物流合作伙伴，如埃塞俄比亚航空，将加快交货速度。非盟委员会主席穆萨·法基表示，采购将优先考虑非洲的供应商，如果供应不足，也会从其他国家采购。 拉马福萨说，这个平台还将推动非洲大陆自由贸易区建设，为受到疫情严重打击的非洲企业提供一条生命线。

在该平台上可以看到，防疫物资种类齐全，包括口罩、消毒液、手套、体温计、呼吸机、防护服、制氧机、检测套件等，还有一些非洲国家制造的产品。非洲疾控中心主任肯格松说，中心正在与其中国同行协调，以便非洲各国与获得认证的供应商联系并商定合适的价格，非洲国家集中大量购买将使订单更有竞争力。

这一平台是在非洲联盟特使马西伊瓦的领导下开发的，还得到了中国，加拿大和法国政府的支持。

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