非洲媒体：峰会召开显示中非团结的深度和韧性

人民网约翰内斯堡6月18日电（王磊）经中国、非洲联盟轮值主席国南非、中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔共同倡议，中非领导人于2020年6月17日通过视频连线召开中非团结抗疫特别峰会。非洲多个国家主流媒体在会后对峰会进行了第一时间报道。

南非主流媒体独立传媒刊文称，此次中非团结抗疫特别峰会的召开显示了中非团结的深度和韧性。对抗新冠肺炎疫情需要全球团结、合作、协作，坚定践行多边主义。非洲目前已经采取了果断、正确的防控措施，但预计疫情高峰仍未出现。非洲目前迫切需要医疗用品、检测设备、隔离所需设施、实验室设备、个人防护用具以及呼吸机等物资，希望通过非洲进出口银行从中国采购这些物资。

尼日利亚主流媒体之一Nairametrics刊文称，全世界正面临着一个共同的、无处不在的、看不见的敌人，此次峰会的召开十分及时且必要。病毒面前没有国界，只有团结一致才能拯救人类。文章呼吁世界各国分享相关研究成果，搭建更具创造性、反应灵敏的卫生系统，改进危机管理协议，在与新冠肺炎疫情的战斗中相互支持。

埃及媒体评价此次峰会反映了非洲大陆将继续与中国这样的国际伙伴合作以遏制新冠肺炎疫情影响的信念，并赞扬了中国在对抗疫情方面的决心以及取得的成绩。文章说，学习中国在遏制疫情方面的经验教训至关重要，非洲国家需要优化这些经验并应用到本国。文章还呼吁国际社会支持发展中国家，特别是非洲国家，通过豁免或重新安排偿还期来减轻累积的债务压力。

肯尼亚主流媒体星报（Star）则评价此次峰会的召开为非洲带来实实在在的好处，包括落实二十国集团缓债倡议，加快推进非洲疾控中心总部建设，以及承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后为在非洲国家的可及性和可担负性作出贡献。目前肯尼亚正面临疫情带来的失业、经济冲击等一系列负面影响，迫切需要中国的帮助。

津巴布韦主流媒体先驱报（Herald）全文转载了习近平在中非团结抗疫特别峰会上的主旨讲话，并强调了中国对非洲的包括缓债等帮扶计划。

目前，非洲的新冠肺炎疫情形势依然严峻。据非洲疾控中心数据，截至6月17日，非洲54个国家新冠肺炎确诊病例累计260233例，死亡病例累计7019例，治愈病例累计118992例。

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