德媒称绝大多数美企不愿撤离中国：“来了，就是为了留下”

参考消息网6月16日报道德国之声电台网站6月14日刊登题为《美企：来了，是要留下》一文，作者为德国著名中国问题专家弗兰克·泽林。现将文章内容摘编如下：

贸易战、新冠疫情、特朗普“彻底切断美中关系”的威胁迄今为止都无法阻止美国企业继续寄希望于中国市场的增长。中国美国商会在疫情高峰期之后进行的一次问卷调查显示，绝大多数的受访美企不愿意撤离中国市场。

特朗普的经济顾问库德洛曾经许诺承担迁回美国的美资企业的搬迁费用；印度、印尼等国也表示要以优惠条件吸引美企从中国搬迁。但是，最近几周，多家举足轻重的美资企业还加大了对中国市场的投资，其中包括电动汽车厂商特斯拉。该公司今年5月在中国卖出了11065辆Model 3型电动汽车，成为月度中国市场电动汽车销售冠军。位于上海的特斯拉“超级工厂”也在迅速扩建。

汽车产业可谓投资晴雨表，显示出美企仍然坚守既有的中国战略。就在一周前，福特公司宣布与比亚迪达成了供货协议，后者将为福特公司面向中国市场的新款混合动力汽车提供电池。至于这款汽车，福特则将与其中国市场合资伙伴长安汽车共同生产。按照计划，2021年底前，福特将在中国市场推出30款新型或者改型汽车。通用汽车也同样在近日宣布，将与电池制造商宁德时代进行“非常紧密”的合作。

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