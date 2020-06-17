中国第18批赴黎巴嫩维和部队410名官兵被授予联合国“和平勋章”

人民网开罗6月17日电 （黄培昭、孙帅、黄世峰）当地时间6月16日，中国第18批赴黎巴嫩维和部队全体410名官兵被联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）授予联合国“和平勋章”，以表彰他们在任务期内为南黎地区的和平稳定作出的突出贡献。联黎部队司令德尔科尔少将、中国驻黎巴嫩大使王克俭、黎巴嫩政府军南利塔尼战区司令代表等出席了在中国维和部队营区举行的授勋仪式。

上午10时许，伴随着欢快的迎宾曲，授勋仪式拉开序幕，维和官兵迈着铿锵有力的步伐行进至受阅广场。6个受阅方阵整齐列队，气宇轩昂地接受了科尔少将的检阅。随后，科尔少将，王克俭大使，黎巴嫩政府军南利塔尼战区司令代表等嘉宾为维和官兵逐一授予“和平勋章”。授勋结束后，中国官兵表演了捕俘拳、军体拳、棍术、刺杀操等节目，赢得在场嘉宾的热烈掌声。

“你们专业且卓越地完成了所担负的各项维和任务！”科尔少将高度赞扬了中国维和部队在维护黎巴嫩和平事业中展现出的出色表现。他在致辞中表示，中国维和部队士气高昂、专业精湛、勇于担当，完成的扫雷排爆、建筑施工、医疗保障等任务为当地民众在自己的土地上自由、安全行动带来了希望，同他们建立了深厚的友谊。同时，科尔少将表达了对中国维和官兵奉献精神的敬佩，并致以诚挚的谢意。

“联黎的赞誉是对过去的肯定，更是对将来的激励。”中国第18批赴黎巴嫩维和部队指挥长高朝宁介绍，他们严格遵循联合国宪章，高标准严要求执行各项任务，始终热情饱满、兢兢业业，不断致力于为维护世界和平贡献更大力量，在海外维和战场展现了良好的中国军人形象。

中国第18批赴黎巴嫩维和部队由多功能工兵、建筑工兵、医疗三支分队组成，自2019年5月底部署到任务区以来，安全高效清排雷区9003平方米，发现并销毁地雷1577枚，协助柬埔寨销毁地雷997枚，清排面积和排雷数量均创单批之最；坚持打造中国质量，高标准完成“蓝线”观察哨建设、巡逻道路修复等88项建筑施工任务；医疗接诊联合国人员及当地民众10000余人次，向驻地捐赠价值10万余元药品器械，并为当地学校援建“和平广场”，赢得联黎部队和当地民众的一致好评。

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