印尼孔子学院抗“疫”保教学  中印尼师生共克时艰

丹大孔院向印尼合作院校捐赠防疫物资

人民网雅加达6月16日电（记者 徐伟）印尼政府日前公布的最新数据显示，该国新冠肺炎累计确诊病例已升至39294例，有15123名患者被治愈，另有2198例死亡病例。印尼政府3月2日首次公布本国出现新冠肺炎确诊病例以来，不断发展的疫情已给印尼包括教育等在内的经济社会各领域带来广泛影响。疫情期间，印尼孔子学院纷纷采取多种抗“疫”举措，保障教学等各项工作顺利进行。

网络授课，为印尼学生提供汉语学习新平台

印尼西爪哇省首府万隆的玛拉拿达基督教大学孔子学院（简称“玛大孔院”）中方院长王军介绍说，孔院7个教学点分布在3座城市，涵盖了从小学到大学各个阶段，各教学点老师在做好自身防疫的同时，努力坚守岗位。为确保教学进度不受影响，玛大孔院参照国内做法，要求全体教师熟悉并掌握网课所用软件，同时与志愿者和教学点负责人沟通协调，商定网课的时间、方式和具体内容等。

据悉，玛大孔院本部和教学点的网课主要采取直播形式，并增加了回放功能，方便了学生复习和自主学习。经过不断磨合，已形成以网课平台为主，辅助社交媒体班级群进行管理的模式。“老师们做课件、录视频、录音频，信手拈来。布置作业、课堂讨论、答疑、组织考试，都可在网上进行。目前在线汉语教学秩序良好，教学进度正常，满足了当地汉语学习者的需求，”王军说。

疫情暴发以来，主动放弃回国留在印尼工作的玛大孔院公派教师王海娇认为，疫情给孔院教学带来了多种挑战，网络教学对部分学生来说也非易事，有些学生家里本来没有网络，但仍然努力克服困难，通过购买流量积极参与网课。“印尼学生对中国的发展前景十分看好，他们认为学好中文会对未来发展有很大帮助，所以充满了学习热情。我身边的同事、朋友等都对中国的防疫工作给予高度评价，肯定了中国为防疫采取的广泛、及时的综合举措。”

丹戎布拉大学孔子学院（简称“丹大孔院”）印尼方院长陈佩英介绍说，在孔院总部指导下，丹大孔院根据疫情发展，多次修改完善《疫情防控应急预案及措施》，努力做好防疫物资储备、加强清洁消毒和日常防护等工作，为线上教学的顺利开展提供了有力支持。

在丹大孔院印尼学生们看来，老师为了保障大家的学习进度不因疫情而中断付出了很多，网课是疫情期间的成功实践。“为尽快适应网课，老师给我们提供了许多中文学习资源链接。遇到网络信号不稳定时，老师会将教学材料发给我们和布置作业，再与我们联系并答疑。中方院长周桂也加入直播课堂听课，对老师们的授课情况进行指导，并在了解大家的学习情况后，鼓励我们坚定学习信心。在此过程中，我们得以了解一个更加全面的中国，并很钦佩中国在抗疫过程中展现出的强大凝聚力。”

线上文化活动，助力印尼学生感知中国文化

举办文化活动是孔子学院的一项重要工作，由玛大孔院承办、原定于3月举行的西爪哇省汉语桥选拔赛因疫情影响被迫取消。玛大孔院印尼方院长刘慧想到，制作一些与中国文化相关的视频，印尼受众一定喜欢。她提出，文化活动也在网上进行，经过与志愿者反复沟通，系列短片“玛大孔院带你看中国”应运而生，由身在国内的志愿者摄制反映风土人情或美食美景的视频，每集提取3至5个汉语关键词汇，发布在孔院社交媒体平台，让印尼受众通过视频直观地了解中国人民的生活。

来自浙江杭州的志愿者何岱，课余拍摄了杭州3集系列短片，分别是“无现金出行”“杭城吃喝玩乐”“西湖山水”，鲜活地呈现了杭州智慧城市的特色。来自河北定州的志愿者刘璐，通过视频展现了国家历史文化名城定州的古韵新貌。来自河南辉县的志愿者陈昊，通过视频向印尼民众介绍了辉县普通市民的现代生活：广场舞、太极拳、诗词晨诵。网络平台，为文化活动展示打开了一个新的天地，以更接地气的方式吸引着越来越多的印尼民众的目光。

丹大孔院教学点西加华文教育协调机构克服困难，按照“汉考国际”推出的在线网络汉语水平考试系统（家庭版），帮助考生实现居家考试和考点远程监控等功能。经过一系列筹备，今年5月31日举办了首批居家网络汉语水平考试，满足了学员在疫情期间的考试需求。

印尼哈山努丁大学孔子学院（简称“哈大孔院”）多元拓展线上文化活动，丰富汉语教学实践。在“汉语水平口语考试培训课程”教学中，师生“面对面”用汉语进行交流，通过模拟试题和日常话题提高学生的汉语表达能力及应试能力。

在哈大孔院阿迪拉孔子课堂，老师结合初高中学龄学生的兴趣和身心发展特点，在线分享有趣的中国文化及歌舞视频，开展中文歌曲教学，布置才艺展示作业。学生们非常喜欢这种新的教学模式，积极提交作品。在哈大孔院巴厘岛乌达雅娜大学汉语培训中心，老师别出心裁地设计了《中国现代生活》和《中国礼仪习俗》等文化课程，深受学生喜爱。

鉴于学生长时间居家防护易产生一定的心理问题，哈大孔院老师认为，网课不仅是一个线上学习平台，更是一个师生情感交流的窗口。为了让印尼学生更好地应对疫情，老师与学生共同在线观看了纪录片《武汉战疫纪》，让更多学生感受 战“疫”的温情。

普及防疫知识，捐赠物资与印尼师生共克时艰

通过专题课程和社交媒体传播等形式，丹大孔院向学生进行疫情防控知识介绍，有助于让印尼学生正确认识疫情和做好防控。“普及新冠肺炎防控知识有利于我们科学应对疫情，”丹大孔子学院学生们如是说，“疫情暴发之初，我们对此了解有限，孔院通过播放新冠肺炎安全知识教育主题宣传片及示范讲解等方式向我们宣讲，耐心解答我们的疑问，老师还为我们示范正确佩戴口罩的方式。”

丹大孔院中方合作院校广西民族大学向丹大捐赠了1万只医用口罩。丹大校长贾鲁达代表校方接收批防疫物资时说，感谢广西民族大学在困难时刻的雪中送炭之举，为丹大送来了紧缺的防疫物资，相关物资将被提供给丹大附属医院，为一线医护人员提供防护。

作为迄今为止印尼“最年轻的”孔院，三一一大学孔子学院（简称“三大孔院”）揭牌成立于2019年。早在国内疫情暴发之初，三大师生就通过各种形式向中国抗击疫情表达着坚定支持。今年2月，在三大开学首节中文课上，该校中文系师生共同录制了祝愿中国早日战胜疫情的暖心视频。曾在华留学的三大教师对中国感情很深，他们希望通过此举让印尼学生和更广泛的民众了解中国抗疫行动，支持中国抗疫努力。三大孔院中方院长陆雨还与孔院老师一道向国内捐款，用于表达“身在海外，心系祖国”的共情之心。

印尼泗水国立大学孔子学院中方院长肖任飞表示，孔院在疫情期间针对印尼在华留学生，一边联系国内院校召开专题会议，一边募集善款帮助他们更好地应对新冠肺炎疫情。肖任飞及其爱人还身体力行采购口罩等防疫物资，向国内定点医院进行对口捐赠。此外，孔院还向泗水国立大学捐赠了1万只口罩和红外线体温枪等防疫物资。

玛大孔院多次向本部及教学点的老师发放口罩等防疫用品，并向所在大学捐赠了口罩，传递共克时艰的关切和休戚与共的情谊。刘慧说：“有关疫情防控方面，印尼必须向中国学习。我们也非常感谢中国在努力抗击本国疫情的同时还给包括印尼在内的国际社会提供抗‘疫’支持。中国如今已发展成为一个有责任心、有担当的大国，中国的发展推动了全球的发展。”

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