赴黎维和医疗分队深夜紧急诊治转送受伤尼泊尔士兵

人民网贝鲁特6月15日电 （李潇、黄世峰、林 铎）黎巴嫩当地时间6月14日深夜，一名尼泊尔维和士兵在工作中受伤，急需到当地综合性较强的医院救治。经联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部多方协调，由中国医疗队、西班牙维和部队和黎巴嫩政府军三方联合将患者送至维和任务区外医院进一步治疗。

14日晚9时左右，中国第十八批赴黎维和医疗分队接诊一名右手外伤的尼泊尔士兵。经外科程昌志医生详细询问和检查后，诊断为右小指几乎离断，若肢体保全的话，必须进行显微手术。由于任务区内不具备进行该项手术的医疗条件，急需转送到任务区外综合性较强的医院治疗。

考虑到黎巴嫩当前国内安全形势和疫情的发展，经向联黎部队司令部卫生处报备，决定由中国医疗队负责医疗转送，西班牙维和部队提供武装护卫，黎巴嫩政府军协调途中事项。截至目前患者生命体征平稳。

在当前特殊情况下，多方联合救护模式为维和人员的生命健康进一步提供了安全保障，同时也加深了各方的友好合作。

据了解，中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗分队自去年5月底部署到位以来，接诊维和人员7000多人次，开展大小手术50余台次，转送患者10余次，同时为1000多名驻地民众提供了人道主义医疗救助。

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