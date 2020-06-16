中非民间外交及媒体合作：促进民心相通 深化中非友好

人民网约翰内斯堡6月16日电 （李滢嫣、王磊）6月15日，由南非最大平面媒体集团独立传媒及非洲华媒环球广域传媒集团、南非中国经贸协会、中国公共外交协会、中国传媒大学等共同举办的新冠肺炎疫情下中非民间外交及媒体合作线上研讨会成功举行。中国驻南非使馆临时代办李南应邀出席并发表主旨演讲。中国、南非、尼日利亚、坦桑尼亚、埃及、英国的政府政党、媒体智库、高校企业、孔子学院以及联合国代表共19名嘉宾发言，来自中非各界近100人线上与会。

李南代办介绍了中南中非和国际社会携手抗疫行动，特别是民间友好力量发挥的特殊作用，指出这充分体现了中非风雨同舟、患难与共的兄弟情谊，彰显了中非民间友好的温度和力度，以及构建更紧密的中非命运共同体坚实社会民意基础。但同时各类谣言、假消息以及煽动仇恨分裂的污名化言论甚嚣尘上，人为造成民众情绪对立，严重毒化国际抗疫努力。在此背景下，中非媒体智库通过“云会议”深入交流，共同探讨如何加强民间外交与媒体合作，助力中非携手抗疫恰逢其时，意义重大。

李南代办以详实数据和事例详细全面介绍了中非友好互利合作发展历程和丰硕成果，强调中国对非合作始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，始终做到“四个坚持”和“五不”原则。西方那些所谓“新殖民主义”、“债务陷阱论”等抹黑中国和中非合作的不实论调，完全站不住脚。当前中非关系正处于历史最好时期。今年也是中非合作论坛成立20周年，也必将因中非携手战“疫”载入史册。

李南代办指出，当前国际和非洲政治经济形势变化和中非合作不断深入发展。但由于语言障碍和文化差异、媒体智库等民间交流还不够深入，加之有关中国消息多数是“西方制造”，中非双方相互了解和认知远远滞后于中非关系快速发展的形势。

李南代办并就加强中非民间外交，促进双方人民相互认知提出四点建议：一是充分发挥民间外交灵活、接地气、资源多的特点，与官方外交优势互补，形成合力；二是继续实施好中非合作论坛北京峰会“八大行动”，加强中非经济、社会、人文、医疗卫生、青年、妇女等领域交流合作；三是提升中非媒体智库合作规模和水平，分享信息、互学互鉴，提升中非媒体智库共同话语权；四是培养更多熟悉精通彼此的媒体和专家智库，提升讲好自己和对方故事的能力，呈现一个真实、发展的中国和非洲。

独立传媒集团执行主席瑟维表示，中非友好源远流长，历史悠久，中国无私援助非洲抗疫更是中国人民对非洲人民友好兄弟情谊的集中体现。独立传媒集团曾在旗下主要报纸头版刊登中共十九大会议消息，因为我们认为各国领导人和民众有权利认知一个真实的中国。在习近平主席和中国共产党领导下，中国日益走近世界舞台中央，坚定支持多边主义和国际抗疫合作。疫情当下，世界更需要中国领导力。但美西方媒体一直挑拨离间，大肆抹黑中非合作。中非媒体应团结合作，发挥应有作用，全面客观公正报道彼此国家，讲好中国和非洲自己的故事。

发言嘉宾一致认为，中非在此次抗击新冠肺炎疫情过程中守望相助、共克时艰，充分表明中非始终相互依存、命运与共，中非友谊牢不可破。但受双方语言文化和媒体价值理念差异、彼此沟通交流不足以及西方主导国际话语权等因素影响，中非人民之间仍存在一些误解和偏见。中非良好政治关系应转化为对基层民间更大影响力，双方媒体智库、企业、非政府组织等民间力量应加强交流对话，坚持独立叙事，讲好中非抗疫故事，以更全面、平衡、客观的视角介绍彼此，不断增进中非民心相通，深化中非友好。

发言嘉宾还就中非媒体如何摆脱西方话语权、推行本土化报道策略，弥合非洲城乡媒体覆盖鸿沟并加强社区交流，平衡客观报道中国对非基础设施投资、非洲债务问题、中非多边合作，以及非洲如何在美国与中国进行博弈背景下维护自身独立并发挥独特作用等进行深入探讨，达成广泛共识。

本次线上研讨会持续近5个小时，与会人员全程认真聆听，与发言嘉宾积极在评论区互动，一致认为此次研讨会非常及时、必要和成功，内容丰富，思想深刻，对中非未来加强民间外交和媒体合作、增进相互认知和了解具有重要启示意义。

(责编：于洋、燕勐)