中国内蒙古自治区向蒙古国有关部门捐赠防疫物资交接仪式举行

人民网乌兰巴托6月15日电（记者 霍文）中国内蒙古自治区人民政府新闻办向蒙古国教文科体部和记协捐赠防疫物资仪式在乌兰巴托中国文化中心举行。中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜、副主任哈斯巴根，蒙古国教文科体部行政司司长呼亚格朝格特、蒙古国记协代主席包勒尔玛等嘉宾出席活动。

陈霜代表中国驻蒙古国大使馆致辞时表示，自1月疫情发生以来，中蒙两国守望相助、患难与共。蒙古国政府、民间机构和人民在中国最困难的时候给予了宝贵支持，我们永远不会忘记。在蒙古国处于抗疫的艰难时刻，中国驻蒙古国大使馆和内蒙古自治区政府出资采购、组织在蒙中资企业和团体、协调国内有关单位，向蒙方捐赠了多批抗疫物资。

陈霜说，中国内蒙古自治区人民政府新闻办向蒙方有关部门捐赠了6万只医用口罩，支持蒙古国抗击疫情。我们坚信，蒙古国政府一定能够做好新冠肺炎输入性病例的救治和防护工作，也相信蒙古国人民最终能战胜疫情，恢复正常的工作生活状态。

呼亚格朝格特首先感谢中方的帮助并表示，蒙中两国历来守望相助，建立了深厚的友谊。此次疫情期间两国政府、社会组织和人民之间各种互助行动向世界展示了蒙中友谊在关键时期表现出的巨大作用。

呼亚格朝格特说，蒙古国教文科体部与中国驻蒙古国大使馆、乌兰巴托中国文化中心和内蒙古自治区政府有关部门保持着密切合作关系，也一直关注和支持中国的抗疫活动。蒙古国将在7月举行大学入学考试，中方捐赠的3万只防护口罩将发放给有需要的学生，为他们的考试提供健康保障。

蒙古国记协代主席包勒尔玛在致辞中表示，蒙古国记协与中国内蒙古自治区的新闻机构有着多年的合作历史，注册的4700余名记者中，很多人都曾经到中国内蒙古自治区接受培训或交流，与中国同行建立了深厚的友谊。她感谢中方向记协捐赠3万只口罩，同时祝中国的抗疫斗争早日取得胜利。

(责编：崔越、杨牧)