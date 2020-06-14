“汉语桥”世界大学生中文比赛德国区决赛首次线上举行

人民网柏林6月14日电（记者 花放）第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛德国赛区决赛13日落下帷幕，受新冠疫情影响，比赛首次以线上的远程视频形式举行。本次比赛由中国驻德国大使馆教育处主办、爱尔福特应用科技大学孔子学院承办，共有由德国各地8所孔子学院推选的13名选手参加了比赛。

“天下一家”是本次比赛的主题，通过在线直播的主题演讲、知识测试和展示选手提前录制的才艺展示这三个环节的比拼，来自杜伊斯堡-埃森大学的达尼埃尔·拉科维奇从13名参赛选手中脱颖而出，获得冠军。

中国驻德国大使馆参赞郭金秋表示，2020年是特别的一年。在突如其来的疫情面前，我们唯有齐心协力、互通有无、共商良策，才能应对人类共同的难题。在此背景下，沟通交流显得更为重要。通过 “汉语桥”活动，我们表达了搭建沟通交流之桥的共同愿望。

新冠疫情也牵动着各位参赛选手的心，来自杜塞尔多夫大学的拉拉·格鲁贝尔在主题演讲中介绍了自己的“武汉情”，她说自己非常想再回到这座英雄的城市看看，也希望能尽早实现去武汉大学看樱花的愿望，“在过去这半年里，武汉、中国以及全世界都遭遇了前所未有的磨难，在这个高度全球化的时代，各个国家齐心协力，共同抗击病毒，真正做到了同舟共济、天下一家。中国加油、世界加油！”格鲁贝尔动情表示。

来自波恩大学的本亚明·莱认为，中国提出的“一带一路”倡议将欧亚两个大陆的人民更加紧密的联系到了一起，帮助整个世界在疫情中表现得更像一个家庭，团结在一起，相互支持，共同应对疫情带来的巨大挑战。柏林自由大学的玛丽·波伦批评了个别国家试图通过疫情加罪于他国的行为，她认为，不同民族和文化之间应该加强交流与合作、消除偏见和歧视，一起对抗病毒。

曾经，高铁所展现出的“中国速度”给来自波鸿大学的奥勒·林德尔留下了极其深刻的印象，而现在，中欧班列频繁往返于中国和距他生活城市不远的杜伊斯堡让他倍感亲切，“我常常会想，自己在阿里巴巴上所订的东西是不是就是这样被运到德国的呢？”中国经济和汉语是这名东亚政治经济专业学生的主要课程，他说，世界正变得越来越小，全球化是大势所趋，希望自己能够学好汉语，更多了解中国的历史和文化。

评委会主席、柏林自由大学汉学家罗梅君宣布了获奖名单，她在点评时感叹，与数十年前自己开始学习中文、初次去中国时相比，德国的汉语教育和德中两国关系都取得了巨大的发展，本次“汉语桥”比赛能够在疫情下的艰难时期顺利举办，正是德国汉语教育水平和德国大学生学习汉语热情的又一突出体现。她鼓励参赛选手成为两国文化交流的“中间人”，并表示，在当前复杂的时代中，这将起到越来越重要的作用。

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