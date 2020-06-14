上合组织秘书长呼吁外国势力停止干涉香港事务

人民网北京6月13日电 （邓洁 实习生田芳） 6月12日，上海合作组织秘书长诺罗夫在北京召开的新闻发布会上谈及涉香港国家安全立法问题时表示，中方采取措施维护本国安全纯属中国内政，上合组织呼吁外部势力停止干涉香港事务。

近来，部分西方国家就涉港国家安全立法问题向中方施压。诺罗夫指出，去年9月，上合组织就香港局势发表声明，指出上合组织坚定支持维护国际法的权威地位，主张恪守《联合国宪章》，特别是不干涉内政、相互尊重主权和领土完整、保障各国利益原则。为此，上合组织呼吁外部势力放弃任何可能导致中国香港特别行政区局势恶化的行动，停止为香港地区恢复秩序和稳定制造障碍。诺罗夫强调，上合组织上述立场没有改变。

上合组织为维护区域安全作出重要贡献

此次发布会正值上合组织成立19周年前夕。秘书长指出，经过19年的发展历程，上合组织已成为世界上幅员最广、人口最多综合性区域组织。《上海合作组织宪章》将合作打击一切形式的恐怖主义、分裂主义和极端主义确定为本组织的一项重要任务。上合组织自成立以来，为维护本地区安全、稳定与发展作出了重要贡献。上合组织框架内有效的安全合作，使得地区保持稳定。

诺罗夫补充道，随着信息技术的发展，各国网络安全面临挑战。各方须采取有效措施，加强对重大基础设施的保护，广泛运用先进的信息技术，应对网络安全问题。

寻求区域经济复苏对策

新冠肺炎疫情对全球经济构成严峻挑战。 秘书长强调，“后疫情时期”各国的首要任务是恢复经济发展。

诺罗夫介绍，今年4月，上合组织成员国外长举行视频会议，共商经济复苏对策。与会各方表示，应有效挖掘《上合组织成员国至2035年多边经贸合作纲要》潜力，特别要注重各国在过境运输、基础设施、农业等领域合作。

此外，诺罗夫认为，各国应通过加快科技创新发展等综合措施，创造新的经济增长点。

呼吁加强卫生防疫合作

谈及席卷全球的新冠肺炎疫情，诺罗夫强调，此次疫情反映了国际社会加强卫生和流行病防治合作的重要性。他呼吁各国应加强防疫合作，抛开政治分歧，摒弃民粹主义和保护主义，避免将病毒政治化。

秘书长说，上合组织成员国守望相助，共同分享抗疫经验，相互提供财政、经济和人道主义援助。同时，上合组织同世界卫生组织等国际组织和机构保持密切沟通，开展了有效协作。

秘书长介绍，俄罗斯作为2020年上合组织轮值主席国，正在制定一项联合行动计划，旨在落实2018年青岛峰会上通过的《关于在上海合作组织地区共同应对流行病威胁的声明》。

此外，上合组织秘书处已向各成员国提议，成立一个在上合组织地区共同应对流行病威胁的协调委员会。

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