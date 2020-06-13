驻斐济大使：中斐携手提振疫后双边贸易与经济投资

人民网巴黎6月13日电（记者何蒨） 5月底，一架满载来自中国医疗援助物资的大溪地航空包机停降斐济楠迪国际机场，将来自中国政府、中国对外友好协会、斐中友好协会及斐济当地华人华侨商会等联合捐赠的抗疫物资安全送达。此次包机援助克服了因疫情导致的航空运输不便，是中国政府、友协、中国驻斐济大使馆、太平洋中国友好协会、斐中友好协会与当地政府共同努力的结果，体现了各方同呼吸共命运的担当情怀，也体现了中国的负责任大国精神。

中斐共同防疫：同舟共济、守望相助

根据中国驻斐济大使钱波介绍，斐济是一个医疗卫生资源匮乏的发展中国家，新冠肺炎疫情带来经济上的巨大压力。钱波大使指出：“危难面前中国第一时间伸出援手，通过中国-太平洋岛国抗疫合作基金支持斐济应对疫情，中国的中央及地方政府、中资企业、民间团体和华人华侨等陆续向斐济捐赠了不少抗疫物资。两国卫生专家也通过视频会议分享抗疫信息，交流防控经验。中国还同斐济等太平洋岛国举行应对疫情副外长级特别会议，就加强应对疫情协调配合，推动‘后疫情时代’各领域务实合作，等达成广泛共识。”

在此次援助中，中国驻斐济使馆根据当地实际情况，配合协调国内中央与地方政府及相关部门落实了对斐防疫物资的援助，并在各国普遍采取禁航限运等严格措施的情况下，保障了物资顺利抵达、快速完成清关并及时送往斐济防疫一线。钱波大使指出：“此次医疗物资援助行动体现了中斐两国始终真诚相待、同舟共济、守望相助的友好关系，向斐济民众生动展现了中国的负责任大国担当和命运与共精神。”

斐中友好协会在此次援助物资包机中积极参与组织协调，据协会主席武芳芳介绍，此次参与捐赠物资的企业及个人共计27家，在全球禁航限运及中国加强出口管理的情况下，保证援助物资能尽快出口清关，并运输至太平洋地区，期间的工作量极大。尽管如此，武芳芳向记者表达她很欣慰能够参与此次援助行动，为加强中斐友谊作出贡献。她也指出，斐济当地人民对中国始终非常友好，此次包机物资援助到达斐济，更加深了两国互助互信情谊。

斐济政府、社会各界均对中国的援助表示衷心感谢。斐济总理姆拜尼马拉马表示：“尽管世界因疫情陷入停滞，但斐中两国人民的美好情谊仍跨越国界，传达给彼此。”斐济时任外长塞鲁伊拉图代表斐济政府及人民，对中方的支持和援助深表感谢，他认为：“这是雪中送炭，体现了两国特殊友好关系。”

斐济卫生部长瓦卡伊纳贝特也表示：“中方在自身面临困难的情况下，慷慨向斐济提供医疗物资援助，充分体现了中国人民对斐济人民的深厚情谊。中国在短短数月就有效控制了境内疫情，为世界树立了榜样。”斐济应对疫情工作组负责人詹姆斯·冯指出：“中国成功控制了疫情向国际范围的扩散蔓延，为斐济这样的小岛国和世界其他国家防控疫情赢得了宝贵时间，也增强了我们的信心。当下最重要的是各国携手抗疫，而最佳办法就是借鉴中国经验。”

中斐携手提振疫后双边贸易与经济投资

目前斐济华侨华人约2万人，老移民大多祖籍广东，新移民主要来自东北三省，当地华侨华人以经营零售商店、旅游、中餐馆和农业为主，涉足服装、工艺品、塑料制品等行业。随着中斐关系的快速发展，来斐投资兴业的侨胞数量不断增多，投资规模逐渐增大、层次逐渐提高，部分华侨华人在房地产、酒店等领域有了新的发展。

钱大使指出：“此次疫情给斐经济社会造成巨大冲击，旅游和航空运输业停摆，斐外汇和政府财政收入都受到严重影响，失业率陡升，学校停课，加剧了社会焦虑情绪。截至目前，在斐华侨华人未有人确诊新冠肺炎，但因客源受到严重影响，当地侨胞尤其是零售、餐饮、旅游从业者经济损失严重。”

根据钱大使介绍，疫情对斐济当前经济产生了一定影响，尤其是占GDP近40%的旅游业受到巨大冲击。斐济旅游市场大部分消费者为外国人，公布首例确诊病例后，斐济便宣布关闭边境，造成旅游市场基本停摆，斐济与包括中国在内的国际经贸投资合作也受到疫情影响。

即便如此，钱大使强调：“疫情的影响只是暂时的，也是有限的。疫情过后，中斐双边合作需求将释放反弹，合作空间也将得到新的拓展，相信中斐关系将在共同抗击疫情中迈上更高水平，双方务实合作也将在经历这场考验后得到更扎实推进。”

据悉，中国驻斐济使馆密切关注当地政府入境限制措施的变化，同时加强在斐中资企业和对斐投资项目的管理。面对疫情对双边经贸投资合作和斐济旅游业造成的困难，使馆正在利用第三届进口博览会的支持政策，助推斐济商务与贸易旅游部及斐济投资局利用该平台对华开展推广、加强投资政策宣介、与潜在投资者对接等。钱波大使还与斐济投资局局长举行视频会议，双方同意加强合作，努力扩大双向投资规模。中国驻斐济使馆也积极向斐济推广第127届广交会，扩大中国对斐济的出口，并得到斐济相关部门的高度赞赏。

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