最美好的诗篇源自友好的握手（大使随笔）

克罗地亚位于欧洲巴尔干半岛西北部、亚得里亚海东岸，岛屿众多，海岸线绵长，以“千岛之国”闻名于世。中克两国虽远隔万水千山，却互尊互信、相知相亲。在携手抗击新冠肺炎疫情的过程中，两国友好的纽带更加牢固。

在中国疫情防控最吃劲的时候，克罗地亚政府和社会各界力挺中国。时任总统基塔罗维奇、总理普连科维奇、议长扬德罗科维奇等政要纷纷向中方发来慰问信，对中国政府和人民奋力抗疫表示钦佩和支持，表示坚信中方能够最终取得抗疫胜利。克罗地亚各界友好人士纷纷通过视频、信函、捐赠等方式支持中方。克罗地亚前总统梅西奇在一段视频中深情表示，他赞叹中国的经济发展成就、悠久文化和中国人民的友善、勇敢，现在又一次被中华民族的精神感动。克罗地亚知名拳击手马国伦购买2万多只医用口罩捐赠中方，奥运会赛艇冠军辛科维奇在自制视频中用中文喊出“中国加油”，称赞中国人民是坚强斗士。我们对此十分感动，会永远铭记来自克罗地亚政府和人民的支持和牵挂。

克罗地亚发生疫情后，中方真诚给予克方力所能及的支持和帮助。中方同包括克方在内的中东欧17国举行应对新冠肺炎疫情卫生部长特别视频会议，分享和交流疫情防控经验及信息。中国政府向克方提供抗疫物资援助，并积极协助克方在华采购医疗物资。克罗地亚卫生部长贝罗什多次表示，中方援克物资的包装箱上，印有克中双语“患难见真情”，这正是两国和两囯人民患难与共、友好情谊的写照。中国地方政府、中国企业和华侨华人也纷纷行动起来，向克罗地亚各地捐赠急需物资。喜爱克罗地亚足球队的中国球迷、学习克罗地亚语的大学生们发起捐款活动，体现了两国人民的深情厚谊。

针对西方一些政客和媒体借疫情抹黑中国，克罗地亚各界纷纷予以抨击。克罗地亚智库“地缘经济论坛”主席普莱夫尼克在当地主流媒体发表评论文章指出，美国应放下与中国的对抗，更多参与抗击疫情国际合作，这样才能更好维护全人类的福祉。克罗地亚影响力最大的网络媒体电讯网一针见血地指出，少数国家的一些政客抹黑中国，目的无外乎推卸责任，维护其一己之私利。

新冠肺炎疫情是第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。事实再次证明，人类是命运共同体，团结合作是国际社会战胜疫情最有力的武器。经过艰苦卓绝努力，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序。克罗地亚政府采取果断举措，有效遏制疫情蔓延，成为欧盟成员国中抗击疫情最成功的国家之一。这与中克两国政府和人民始终坚定信心、学习互鉴、团结应对密不可分。中克合作抗疫的经验告诉我们，只要秉持人类命运共同体理念，凝聚起战胜疫情的强大合力，国际社会定能携手赢得这场人类同重大传染性疾病斗争的最终胜利。

克罗地亚诗人西米奇曾说，“生活中最美好的诗篇源自友好的握手”。相信经过携手抗击疫情的洗礼，中克两国人民的心会贴得更近、手会握得更紧，新时期中克全面合作伙伴关系将实现更好更快发展，为两国人民带来更多福祉。

（作者为中国驻克罗地亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月13日 03 版）

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